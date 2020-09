Amigo espera que el Diálogo Social apruebe a finales de septiembre nuevas comisiones

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, espera que el Consejo del Diálogo Social pueda aprobar hacia finales de este mes de septiembre, con el acuerdo de sus miembros, la creación de sus nuevas comisiones, la definición de sus funciones y el cronograma para su puesta en marcha, a fin de permitir la incorporación de nuevos agentes a este modelo de concertación entre Administración, patronal y sindicatos.

En un seminario web organizado este miércoles por Caja Rural de Zamora, Amigo ha defendido la ampliación del Diálogo Social a nuevos actores y organizaciones "que han crecido" y que representan a sectores cuyo papel resultará "clave" ante los retos que plantea la nueva situación económica y social.

La consejera ha insistido en que la creación de estas nuevas comisiones no requerirían de cambios normativos, puesto que la Ley del Diálogo Social contempla su puesta en marcha, por lo que se ha reconocido sorprendida por el hecho de que "no se hayan creado antes".

En cualquier caso, ha subrayado que esta propuesta sólo saldrá adelante si están de acuerdo los actuales miembros del Consejo, ya que debe ser en éste organismo donde se apruebe, toda vez que reciba previamente el visto bueno de la Comisión Permanente.

La primera de las reuniones para presentar formalmente a los agentes económicos y sociales la propuesta podría celebrarse la próxima semana, como ha indicad Carlota Amigo, quien ha recalcado que con esto "no se trata de romper el Diálogo Social", sino de "fortalecerlo" y "enriquecerlo" con la visión de "quien más sabe de cada ámbito y cada área".

NUEVOS MIEMBROS

Entre estos nuevos agentes podrían incluirse los representantes del tercer sector, los cluster agroalimentario y de ciberseguridad, las Cámaras de Comercio e Industria o las entidades locales.

Para Carlota Amigo, el Diálogo Social en Castilla y León es "un modelo de éxito" tomado como "referente" tanto a nivel nacional como en otros países, pero ha advertido de que ello "no implica que no pueda ser mejorado".

Así, ha defendido el trabajo de su Consejería para "evaluar todas las políticas puestas en marcha" y "ver qué funciona y qué no" en un momento "tan crítico" como el presente, en el que es preciso contar "con organizaciones o entidades empresariales que han crecido y se han desarrollado en estos años", de modo que "puedan entrar a valorar también las líneas estratégicas que desarrolla la Junta para mejorar el empleo". Ana Carlota Amigo ha defendido la importancia de "escuchar a todos los sectores" y ha asegurado que no concibe "no crearlas".

En este sentido, ha defendido el papel de las entidades locales a la hora de aportar su experiencia en las líneas de subvenciones a ayuntamientos y diputaciones para la contratación de desempleados con dificultades para regresar al mercado laboral.

Esto lo ha hecho extensivo al ámbito "tan potente en Castilla y León" como el de la agroalimentación, así como al de la ciberseguridad ante el papel que la digitalización jugará en el nuevo marco económico tras la pandemia, donde la llegada de los fondos europeos va a estar condicionada a cambios en el modelo económico, como la promoción del denominado 'empleo verde'.

ESCUCHAR A LAS CÁMARAS

Asimismo, ha advertido de que la Ley de Cámaras establece que estas organizaciones "tienen que ser escuchadas" por la Junta a la hora de adoptar sus decisiones. "Representan a todas las empresas de CyL, pero no participan ni pueden hacer aportaciones", ha lamentado Amigo.

Por lo que se refiere al tercer sector, ha constatado las "muchas necesidades" que se van a presentar en los próximos meses y ha considerado "razonable" que exista una comisión especializada en la que participe.

"Podemos errar, pero si escuchamos a la gente que más sabe, más acertaremos", ha aseverado la consejera, quien se ha mostrado esperanzada en llegar a un acuerdo dentro del Diálogo Social después de que haya sido también posible sacar adelante con los partidos de la oposición un acuerdo para la recuperación económica.

En este sentido, ha vaticinado que el Diálogo Social estará "encantado" con estas nuevas comisiones que permitirán "mejorar aquello que funcionaba bien", al tiempo que ha avanzado que ya hay entidades que han solicitado su entrada antes incluso de conocer la intención de la Junta.

La consejera ha defendido que estas comisiones "tienen que ser operativas" y no deben crearse "porque sí". "No implementaremos aquello que no consideremos adecuado", ha insistido.

Carlota Amigo ha recordado que en 2020 el Diálogo Social deberá negociar la prórroga de los planes Estatrégico de Empleo o el Director de Promoción Industrial.