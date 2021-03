Amigo espera que la Estrategia de Empleo esté lista a primeros de marzo

Cree que la supresión o integración de la Fundación Anclaje no tiene por qué afectar al Diálogo Social y aclara que no es urgente

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo e Industria de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, espera que a principios de este mes se cuente ya con la próxima Estrategia de Empleo, que se negocia junto al nuevo Plan de Empleo, que contará con un presupuesto superior al del año anterior, aunque ya se ha superado con la puesta en marcha de los planes de choque.

Amigo se ha expresado así en el marco de una rueda de prensa junto al presidente ejecutivo de Latem Aluminium, Macario Fernández, para presentar el nuevo proyecto industrial prioritario que ya tiene en marcha la empresa en la Comunidad.

En este contexto, la consejera ha explicado que la estrategia de empleo está "finalizando ya sus pasos" después de haber trabajado "mucho" en los últimos meses y se espera contar con ella a primeros de marzo.

Ana Carlota Amigo ha aclarado que la estrategia en sí no cuenta con presupuesto, ya que recoge unas líneas estratégicas sobre las que dirigir políticas activas de empleo en la Comunidad, pero lo que sí tendrá asignación presupuestaria será el Plan de Empleo para 2021, que se negocia actualmente en línea con la estrategia.

A este respecto, ha asegurado que se están negociando las dos materias a la vez "por la importancia de tenerlo cuanto antes" y ha asegurado que "probablemente el presupuesto tendrá que superar el del año anterior", aunque ya lo superó con los planes de choque y se superaron los 200 millones de euros.

FUNDACIÓN ANCLAJE

Por otro lado, la consejera se ha referido a la supresión o integración de la Fundación Anclaje en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) como propone la comisión paritaria de PP y Cs que analiza las 16 entidades del sector público y sus posibles duplicidades dentro de la Administración para su supresión, fortalecimiento o refuerzo.

Así, en cuanto a la posible supresión de la Fundación Anclaje o su integración en el ICE, Amigo ha aclarado que el informe es "muy reciente", hay que estudiarlo y ver cómo se llevaría a cabo esta propuesta para evitar duplicidades, pero aún está "todo en el aire".

Por ello, cree que esta cuestión no debería afectar al Diálogo Social porque "no es urgente" su eliminación y, a su juicio, "no tendría sentido" que las negociaciones sobre la estrategia y el plan de empleo pudieran paralizarse por una cuestión de una empresa.

"Hay cosas muy importantes en esos planes, hay que ayudar a empresas, autónomos, desempleados y esto no puede parar, vamos a seguir trabajando y se verá lo que ocurre y las decisiones del Gobierno respecto a informe remitido desde las Cortes", ha agregado.