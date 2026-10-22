Ampliación de horarios del cementerio de León y refuerzo personal, policial y de transporte para Todos los Santos

El presidente de Serfunle, el concejal Vicente Canuria (centro), en la presentación del dispositivo especial con motivo de la celebración de Todos los Santos. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León desplegará un dispositivo especial entre los días 30 de octubre y 1 de noviembre con motivo de la celebración de Todos los Santos que incluye la ampliación de horarios del cementerio y refuerzo administrativo, personal, de limpieza, policial y del transporte urbano.

Así lo ha explicado este jueves el presidente de Serfunle, el concejal Vicente Canuria, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el gerente de esta entidad, Fernando Salguero; el intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de León, Miguel Ángel Llorente Pellitero; la representante de Alesa Silvia Costela y el técnico de Tráfico Ignacio Santos.

La elevada afluencia de personas que visitan en estas fechas el cementerio de la ciudad, ubicado en el barrio de Puente Castro, hacen necesario este plan especial que se coordina desde los distintos servicios municipales.

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre se reforzará el servicio de transporte urbano para unir el camposanto y la capital, así como las tareas de limpieza y administrativas en el propio cementerio. Del mismo modo, habrá un mayor despliegue policial para controlar el tráfico y los accesos al cementerio, que también tendrá un horario ampliado.

Fernando Salguero ha explicado los detalles de este dispositivo impulsados por Serfunle para afrontar la gran afluencia de visitantes. El operativo especial se desarrollará entre 30 de octubre y el 1 de noviembre, pero habrá un refuerzo en todos los servicios y un aumento de personal desde el día previo y hasta el siguiente.

HORARIO

El horario del camposanto entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre se extenderá desde las 9.00 hasta las 18.30 horas. En cuanto a las misas, el día 1 de noviembre habrá dos a las 12.00 y a las 17.00 horas y el día 2 de noviembre una a las 17.00 horas. Del mismo modo, el 1 de noviembre se ha programado el rezo del rosario en diferentes puntos del cementerio a las 11.00 horas.

En cuanto a los accesos al recinto, se han habilitado seis para evitar aglomeraciones: entrada principal, patio de San Juan (acceso condicionado), San Marcos, patio de Santiago, San José y San Francisco. El aforo se ha establecido en 9.654 personas y se ha habilitado una zona de aparcamiento de vehículos dentro de las instalaciones del cementerio.

Durante los días de mayor afluencia se habilitará de un Punto de Atención de Primeros Auxilios (PAPS) gestionado por Cruz Roja Española, con el objetivo de atender cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse en el recinto. Se ubicará en el aparcamiento del Peristilo, junto a la entrada principal del cementerio. Además, la Agrupación Municipal de Voluntariado de Protección Civil estará presente en el camposanto entre las 9.30 y las 14.00 horas del día 1 de noviembre.

La Policía Local del Ayuntamiento de León también ha establecido un dispositivo especial de seguridad ciudadana, vigilancia, control y ordenación del tráfico en el entorno del cementerio con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, garantizar la fluidez circulatoria, ordenar los accesos y estacionamientos y facilitar el normal desarrollo de los servicios funerarios.

Para desarrollar este dispositivo se desplegarán 152 efectivos que comenzarán a trabajar desde el 23 de octubre, aunque el despliegue se intensificará los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. El operativo incluye patrullas a pie en el cementerio, así como vigilancia en las inmediaciones del camposanto y sus instalaciones anexas.

595 ESTACIONAMIENTOS

En el plano de movilidad, se ha habilitado un estacionamiento en la zona sur del cementerio con capacidad para 595 vehículos, donde se han reservado plazas para personas con discapacidad ubicadas en las proximidades de los accesos para garantizar su accesibilidad y acceso a las instalaciones.

En lo relativo a los autobuses, el operativo de Todos los Santos establecerá dos servicios especiales para los días 29, 30 y 31 de octubre, así como para el 1 y 2 de noviembre. Una de estas líneas de autobús unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio, mientras que la otra enlazará la glorieta Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete para estas líneas especiales será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos.

AUTOBUSES

El itinerario que une la plaza Juan de Austria con el cementerio estará operativo los días 29 y 30 de octubre desde las 16.15 horas y el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las 10.00 horas. Estos servicios estarán en funcionamiento hasta la hora de cierre del cementerio.

Los días 29, 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproximadamente. El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10.00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.

En cuanto al itinerario que une la glorieta de Carlos Pinilla con el cementerio, estará operativo el 29 y 30 de octubre desde las 15.45 horas y el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las 10.30 horas, en ambos casos hasta la hora de cierre del camposanto.

Finalmente, los días 29, 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproximadamente. El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10.00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.