Ana Marcello incide en que Podemos "es un gran equipo" y asegura que han vivido "una campaña muy dura"

Publicado 26/04/2019 17:47:16 CET

LEÓN, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por Podemos León, Ana Marcello, ha incidido este viernes en la capital leonesa que su formación "es un gran equipo" y ha asegurado que han vivido "una campaña muy dura".

En este sentido, Marcello ha advertido de que Podemos "no ha pedido ni un solo euro a los bancos" y pese a ello "cinco años después" continúan su labor, especialmente por el trabajo de los círculos de León a los que ha agradecido "su trabajo".

La edil de la formación morada ha considerado que consiguieron "echar a Mariano Rajoy" y por ese motivo no entienden porque el PSOE "no ha confirmado" si pactará o no con Ciudadanos cuando les han tenido que recordar ya muchas veces que "son socialistas".

Marcello ha avisado a las mujeres de que "vienen a por nosotras" y por este motivo "no pueden dar un paso atrás" porque todo lo conseguido hasta ahora se lo deben "a nuestras madres y a nuestras abuelas".

Asimismo, ha enviado un mensaje a Esther Muñoz, la candidata del Partido Popular en León al Senado a la que ha recordado que "no importan los sacos de huesos" y le ha señalado que lo importante es conseguir la "verdad, justicia y reparación".

Además, Marcello ha recordado que "no tienen miedo" a los medios de comunicación que les "cortan", ni tampoco a Victorino Alonso del que ha explicado que "entra en los juzgados serio y sale sonriente".

Vestas, el servicio de ayuda a domicilio, Embutidos Rodríguez, las BRIF, o los pensionistas han sido otros de los temas en los que ha incidido Ana Marcello, que ha reclamado "unas pensiones justas".

Por último, Marcello se ha centrado en la despoblación que sufren los pueblos leoneses a los que siguen considerando "ciudadanos de segunda categoría" y ha señalado que desde Podemos apostarán "por los pueblos".