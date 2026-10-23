Ana Redondo espera una "respuesta democrática" y que los afectados por la ley de nietos "finalmente puedan votar"

1128086.1.260.149.20261023201148 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a medios de comunicación en la alfombra azul de la 71 edición de la SEMINCI. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid, Ana Redondo, ha asegurado este viernes que espera "una respuesta democrática" al litigio relativo a la denominada 'ley de nietos' y ha confiado en que los afectados por esta situación "finalmente puedan votar".

Redondo, que ha asistido este viernes en su ciudad natal a la gala de inaguración de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ha sido preguntada por lo que sucederá con la aplicación de la denominada 'ley de nietos' y ha confiado en que espera que haya una "respuesta democrática".

En una jornada en la que el Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno a que en el plazo de cinco días le remita la lista de afectados por la suspensión cautelar del voto a la 'ley de nietos', la miembro del Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez ha considerado "evidente" que "no se puede limitar el derecho al voto, que es un derecho constitucional, a quienes tienen reconocido el derecho por ley".

Por ello, espera que estas personas afectadas por las dudas sobre la aplicación de la ley "finalmente puedan votar".

En otro orden de cosas, la ministra y número dos al Congreso por la provincia de Valladolid en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ha destacado que sus sensaciones son "muy buenas" y que así lo ha sentido en los mítines en los que ha "seguido" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su ciudad y en Burgos en los últimos días.

"Veo mucha ilusión por la gente porque no quiere una involución, que nos estamos jugando nada más y nada menos que un retroceso a tiempos muy oscuros", ha advertido.

Por otra parte, no se ha pronunciado sobre las negociaciones con Frente Amplio para las candidaturas al Senado, aunque ha hablado de un "acuerdo" en la cámara alta, que considera "un avance".