VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha considerado tras el último crimen machista registrado en Bilbao, donde una mujer falleció tras ser apuñalada por un varón, que "es el horror diario, el terrorismo contra las mujeres" que sufren en España y en "tantos países", por lo que ha reivindicado "decir alto y claro que la igualdad no se negocia".

Así lo ha expresado la representante del PSOE durante una visita enmarcada en la campaña electoral al barrio de Pajarillos, en Valladolid, circunscripción en la que se presenta como candidata al Congreso de los Diputados.

"Es el horror diario, es el terrorismo contra las mujeres que seguimos sufriendo en España y en tantos países, es la falta de respeto por la vida de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Todas nosotras somos potenciales víctimas", ha lamentado tras ser preguntada por la muerte de una mujer tras ser apuñalada en su domicilio en Bilbao este jueves.

En este clima electoral, Redondo ha reclamado "decir alto y claro que la igualdad no se negocia, que somos iguales" y que la violencia de género es, en su opinión, "un problema de derechos humanos, de derechos fundamentales".

Para Redondo está en juego "la vida misma" y ha recordado que las mujeres no son "una minoría" sino que suponen "el 51 por ciento" de la población, y por lo tanto, "la amplísima mayoría".

Asó, ha exigido "respeto" y seguir el avance "en políticas de lucha contra la violencia de género y en ese pacto de Estado" del que acusa a "la extrema derecha y ahora al Partido Popular" haber "dinamitado". "Hay mucho que hacer. Se lo debemos a las mujeres y se lo debemos también a nuestras hijas, que no tengan que sufrir este terrible terrorismo de violencia que sufrimos todavía en el siglo XXI", ha aseverado.