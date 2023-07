Ana Sánchez acusa a Feijóo de ir a Zamora a "ofender a los mayores" con "una indecencia tras otra"

ZAMORA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha acusado este domingo al candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de ir a Zamora a "ofender a los mayores" con "una indecencia tras otra".

La responsable socialista ha valorado así el acto de campaña protagonizado por el líder del PP en Corrales del Vino durante la mañana del sábado, una cita en la que el dirigente gallego habló sobre despoblación y acerca de la atención a las personas de mayor edad.

Para Ana Sánchez, esa visita de Feijóo resultó "impresentable e hipócrita", con el agravante para ella de que su discurso tuviera lugar con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al lado: "Vinieron cinco minutos, soltaron la perorata y si te he visto no me acuerdo, que es lo que llevan haciendo durante 40 años de régimen de derechas", ha criticado la dirigente del PSOE, que ha apuntado que el aspirante a la Presidencia "vino a prometer cosas que son competencia de la Junta".

Ana Sánchez ha cuestionado esas propuestas de Feijóo en el marco de "la que es la provincia más envejecida de España por obra y gracia de la gestión del Partido Popular" y ha cargado particularmente contra la medida de las "casas para mayores" en los pueblos donde no hay servicios sanitarios o sociosanitarios. "Aquí, la Junta ha decidido cambiar médicos por taxistas", ha remarcado la dirigente socialista.

La secretaria de Organización del PSOE se ha referido concretamente a la situación de varios municipios de la zona de Los Valles de Benavente, también en la provincia de Zamora, donde los pacientes se están desplazando en taxi a otros lugares, tras la mediación de la Junta, ante la falta de facultativos para atenderles en sus pueblos. "¿Tienen garantizados aquí los mayores sus derechos?", se ha preguntado Sánchez.

Además, la también procuradora socialista ha dudado de la capacidad de Feijóo y Mañueco para luchar contra la despoblación: "Castilla y León y Galicia son las dos comunidades líderes en pérdida de habitantes", ha recordado Ana Sánchez, que ha citado en cambio propuestas lideradas por el PSOE como la del campamento militar de Monte la Reina, también en Zamora, que sale adelante "de la mano del Gobierno y de la sociedad zamorana".

Ante esta situación, Ana Sánchez ha reclamado que los populares no vengan a Zamora "a hacer el hipócrita" y ha dudado que Feijóo supiera dónde iba: "Están fuera de la realidad o subestiman a la provincia", ha zanjado la socialista, en un acto de campaña que ha compartido con un grupo de militantes y candidatos del PSOE de Zamora para el Congreso y el Senado.