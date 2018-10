Ana Sánchez se reúne con el PSOE de León para marcar las alcaldías de la capital y Ponferrada como objetivos para 2019

Publicado 15/02/2018 16:21:03 CET

LEÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, se ha reunido esta mañana con el PSOE de León con intención de marcar objetivos de cara a las próximas elecciones de 2019 en las que se plantean lograr "mantener las alcaldía en esos sitios en los que el PSOE ya gobierna", pero también intentar "alcanzar la alcaldía de León y Ponferrada".

En el encuentro han estado presentes tanto el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y la secretaria de Organización del PSOE de León, Nuria Rubio, así como miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial.

Ana Sánchez ha destacado que el PSOE autonómico y el provincial leonés "están en las mejores condiciones para afrontar las elecciones de 2019 con un equipo joven y con liderazgo"; unos procesos electorales en lo que ha resaltado el "peso específico cualitativa y cuantitativamente de la provincia leonesa".

Además, ha asegurado que el objetivo prioritario en esas próximas elecciones es mantener las alcaldías que ya ostentan, pero también alcanzar las de León y Ponferrada, las dos localidades más pobladas de la provincia.

La secretaria de Organización del PSOECyL ha apuntado que, mientras el grupo socialista se renueva, "el PP sigue acercándose a un fin de ciclo agónico asolado por los casos corrupción". A su vez, ha aseverado que Luis Tudanca se va a "dejar la piel" en el proyecto de esas próximos elecciones y que uno de sus principales objetivos será luchar contra la despoblación.

Unas medidas contra la despoblación que Sánchez ha calificado de "inexistentes" por parte del PP de Castilla y León y que no entiende como "no se les cae la cara de vergüenza"; ya que, según ha apuntado, los datos de despoblación en la Comunidad son "alarmantes". Además, ha tildado a Juan Vicente Herrera de ser un presidente "ausente" por no buscar soluciones ante este problema.

Asimismo, Sánchez ha sido tajante en que tanto el PSOE autonómico como el provincial tienen una postura de defensa absoluta con la defensa del carbón autóctono y de rechazo frente al cierre de la centrales térmicas.