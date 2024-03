Andrés tilda de "chantaje" que la Diputación de Palencia pida la titularidad del edificio del parque de bomberos

PALENCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha calificado este martes de "chantaje" la decisión de la Diputación de pedir la titularidad del parque de bomberos en virtud a un acuerdo plenario de 1981.

Para la regidora, la institución provincial les ha trasladado que o se avienen al convenio o les llevan a los juzgados. "Las relaciones entre administraciones públicas no van bien así", ha argumentado para aclarar que no se niegan a fimar "un convenio", pero sí a firmar "el convenio que quiere la Diputación.

En este sentido, ha pedido a la Diputación que asuma las competencias "conforme a la ley de bases" y saque plazas de bomberos profesionales "para que no haya ciudadanos de primera y de segunda en la propia provincia".

Para la regidora palentina, la administración provincial quiere recibir un servicio "sin poner ni un bombero profesional". "Destinen en su oferta de empleo público 15 ó 20 bomberos a la zona sur de la ciudad de la provincia y mientras se va haciendo toda esa convocatoria y se va resolviendo, nosotros ponemos la formación, los medios humanos y la organización, pero ellos tendrán que poner también algo de dinero. No quieren hacerlo así, por lo tanto, no es que haya una negativa, es que ellos quieren seguir prestando o apostando por un servicio voluntario de bomberos que en ese momento para nosotros no cabe", ha insistido.

Miriam Andrés ha explicado que el servicio de bomberos de Palencia está dimensionado a las necesidades de la capital y que no lo van a mermar para "tapar las dejaciones de funciones de otras administraciones".

Además, ha señalado que de aceptar el nuevo convenio y el pago de 305.000 euros de la Diputación supone tener que pasar de ocho a 13 bomberos en el parque comarcal palentino y sacar más oferta de empleo público. "Si dentro de dos años la Diputación apuesta por hacer su parque el Ayuntamiento de Palencia se queda con una plantilla sobredimensionada que tienen que pagar todos los palentinos", añade.

"No entiendo que una administración que tiene en estos momentos 50 millones en sus cuentas se niegue a dotar a la provincia del servicio que merece", ha finalizado.