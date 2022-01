Ángel Ceña encabeza la lista de Soria ¡YA!

SORIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de electores Soria ¡YA! ha dado a conocer este lunes el nombre de la persona que encabezará su candidatura para las elecciones autonómicas de 13 de febrero, Ángel Ceña, en la primera incursión política de la plataforma en 21 años de historia.

Ángel Ceña Tutor es el funcionario de la Junta de Castilla y León, tiene 54 años, es de Soria capital y nunca ha pertenecido a ningún partido político. El candidato ha sido elegido en asamblea y aspiran a "conseguir la máxima representación".

La lista de Soria ¡YA! la completan Vanessa García, Antonio Palomar, Silvia Largo y Fernando Arévalo y, como suplentes, Laura Gil, Natalia Ceña y Goyo Sanz.

21 AÑOS DE PLAFATORMA

Ángel Ceña ha reconocido que es "un día muy emocionante e ilusionante" y ha recordado los últimos 21 años reivindicando servicios e infraestructuras para la provincia soriana. "Se ha llegado a la conclusión de que no podemos estar otros 21 años así, teníamos que estar en las instituciones, aunque es un paso que no es fácil para ninguno porque no somos del mundo de la política", ha explicado el número uno.

El candidato ha asegurado están animados "por los más de 2.500 de avales de los sorianos para presentar la agrupación de electores, recogidos en pocas horas, en plena pandemia y en fiestas navideñas". "El apoyo nos ilusiona, nos emociona y nos hace más fuertes", ha aseverado al respecto.

En cuanto a su candidatura, ha recalcado que la decisión no ha sido fácil ya que "cambia la vida" si bien ha reconocido que es "emocionante" y ha asegurado que cuenta con el apoyo de la familia por lo que lo asume con "responsabilidad".

SIN LUCHA BIPARTIDISTA

En relación al programa electoral, ha avanzado que recogerá las "reivindicaciones" que ha realizado la plataforma en las últimas dos décadas. "Nos acusan de no tener programa, pero si entras en su web ni PP ni PSOE tienen programa y cuando lo tienen tampoco lo cumplen", ha ironizado Ceña.

En este sentido, ha recordado que en los dos últimos meses han realizado manifestaciones en contra del Gobierno de España por la fiscalidad diferenciada y contra la Junta por la Sanidad ya que el objetivo es "pedir por Soria y no entrar en la lucha bipartidista".

"Nos afilian a un lado y a otro cuando siempre hemos luchado por Soria, parece que no conocen nuestra lucha después de 21 años", ha manifestado Ceña en relación a las críticas de otros partidos políticos.