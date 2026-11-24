La antología poética del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Jaime Siles, incorpora textos inéditos. - PARIMONIO NACIONAL

SALAMANCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca (USAL) han presentado este martes 'Tintas, tactos, textos', la antología poética del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Jaime Siles, que incorpora además textos inéditos y reproducciones manuscritas. La publicación ha sido editada conjuntamente por ambas instituciones y reúne poemas de más de cinco décadas del autor valenciano.

Jaime Siles ha expresado en el encuentro con los medios de comunicación su emoción por presentar su antología en un lugar que siente como propio, la casa donde ha "aprendido a leer y escribir". "Poeta del lenguaje", como él mismo se ha definido, ha reivindicado la poesía como "la lavandería y la tintorería del lenguaje", un proceso de limpieza necesario para que alcance su verdadera esencia.

Asimismo, ha subrayado la "dimensión civilizadora de la poesía" y la necesidad de "prestarle atención y apoyo", al recordar que exige un lector activo, "dispuesto a implicarse en la lectura y a participar en la construcción de sus significados".

Durante su intervención, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha destacado la figura de Jaime Siles como la de "un humanista moderno" y "un referente indiscutible de las letras y el pensamiento en español", y ha subrayado tanto la honestidad de su obra como la solidez de su trayectoria literaria. Asimismo, ha celebrado su incorporación a la "exquisita" lista de galardonados con este premio, en la que figuran nombres como Olvido García Valdés, José Hierro, Mario Benedetti o Joan Margarit, un palmarés que, según ha señalado, "demuestra la riqueza y diversidad de la poesía en español y su valiosa aportación a la literatura universal".

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha añadido, por su parte, que la antología ofrece una versión definitiva de la obra de Jaime Siles, que se distingue, según ha definido durante la presentación, "por la depuración, la concentración de sentido y una reflexión constante sobre el lenguaje".

Para el antólogo, Daniel Escandell, Siles es "una de las voces centrales de la poesía española contemporánea". En su escritura confluyen el rigor filológico, la reflexión intelectual y una permanente investigación sobre las posibilidades del lenguaje. El volumen recorre su obra desde el primer libro hasta hoy, y el autor ha revisado los poemas para esta edición.

Escandell lo concibe como una puerta de entrada para nuevos lectores y como una ocasión para que quienes ya conocen su poesía redescubran su evolución. Entre los contenidos inéditos figuran el poema 'A mi madre muerta' y la serie de sonetos 'Notas al pie de página de la rosa'. La edición incluye también reproducciones manuscritas de poemas como 'Biografía' y 'Réquiem para Aníbal Núñez'. El título procede de un verso de 'Nadadora vestida', incluido en 'Columnae' (1987). La cubierta reproduce 'Sobrevida', una obra realizada expresamente para esta edición por la pintora y académica Aurora Valero.

Jaime Siles (Valencia, 1951) es poeta, filólogo, ensayista, crítico literario y traductor. Publicó su primer poemario, 'Génesis de la luz', en 1969, con dieciocho años. Su obra se vincula a la renovación poética surgida en torno a los "novísimos".

Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el Premio Ocnos (1973), el Premio Nacional de la Crítica (1983), el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe (1989), el Premio Internacional Generación del 27 (1998), el Premio Nacional de Poesía José Hierro (2008) y el Premio Jaime Gil de Biedma (2018). El XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana reconoce ahora el conjunto de su trayectoria literaria.

Doctor por la Universidad de Salamanca, donde también ejerció como profesor, ha desarrollado su actividad docente e investigadora en universidades españolas y extranjeras, entre ellas las de La Laguna, Viena, Salzburgo, Wisconsin-Madison, Bérgamo y Berna. Fue director del Instituto Español de Cultura en Viena y presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Actualmente es catedrático emérito de Filología Latina de la Universitat de València.

La presentación de su antología se ha celebrado en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno. Han participado el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el autor y el profesor de Literatura Española e Hispanoamericana de la USAL, Daniel Escandell Montiel.

Escandell ha preparado la antología junto al poeta, quien le ha agradecido su ayuda para descubrirse a sí mismo.