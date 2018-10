Aparicio pide una "armonización fiscal" y saluda el acuerdo en negociación colectiva

Actualizado 12/07/2018 20:25:59 CET

VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, ha reclamado hoy una "armonización fiscal" en el paí,s al tiempo que ha valorado el acuerdo sobre negociación colectiva que permitirá afrontar los próximos tres años "de ebullición política" con "cierta tranquilidad".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participara en el entra de los Premios Cecale de Oro que este año cumplen su 25 edición y en los que ha reconocido que el acuerdo alcanzado sobre negociación colectiva dará "mucha estabilidad" en los próximos tres años con "una actividad política quizá excesiva" con elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales.

Un marco, el de la entrega de premios, que ha servido también como altavoz para que el máximo responsable de la patronal de la Comunidad haya vuelto a lamentar la "excesiva legislación" que dificulta la puesta en marcha de una empresa, al tiempo que ha reclamado una "armonización fiscal" en el país porque sigue habiendo Autonomías que "priman la actividad empresarial" en detrimento de otras.

"La fiscalidad de Castilla y León no es la más adecuada", ha lamentado si bien ha insistido en que seguirán apostando por invertir en la Comunidad porque es "nuestra tierra".

De ahí que, ya en pleno discurso, Aparicio ha elogiado la figura del empresario, su "valía y su aportación" a la sociedad, ya que, a se juicio sin empresarios, "no hay empresa" y sin ella "no hay desarrollo, no hay riqueza y no hay creación de empleo".

Para el responsable de la patronal, Castilla y León dispone de hombres y mujeres "capaces de desarrollar una actividad empresarial seria y comprometida", como testifican los hoy premiados, los que lo fueron en ediciones pasadas y los que serán en próximas, "a poco que desaparezcan las trabas" que se encuentran y a poco que "avancen las peticiones" que realizan.

De ahí que haya reivindicado un marco lo "suficientemente atractivo" para que los jóvenes decidan iniciar la vida empresarial, para que las inversiones "se fijen" en Castilla y León y para que las empresas existentes sigan por la senda del "desarrollo y del bienestar".

Aparicio mantiene que ser empresario "es una buena opción" y que, en la medida en la que el conjunto de la sociedad sea capaz "de apoyar a los empresarios y les facilite el camino", se conseguirá "un país mejor en todos los sentidos". Pero advierte de que emprender "no es fácil" al enfrentarse "a muchas dificultades" que, los "verdaderos empresarios", no obstante, convierten en "un punto de partida".