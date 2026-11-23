VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes las tarifas de autotaxi para el ejercicio 2027, que sólo se modificarán, con respecto a 2026, en lo relativo al precio por kilómetro recorrido, con ocho céntimos más tanto en la tarifa 1 como en la 2, y pasará respectivamente a 1,29 y 1,62 euros, lo que suponen porcentajes lineales del 5,2 y 6,6 por ciento.

Según han informado fuentes municipales el procedimiento se ha iniciado a petición de la Agrupación de Taxis de Valladolid Radio Taxi y el Área de Tráfico y Movilidad ha instruido el expediente para iniciar el procedimiento y ha remitido la propuesta presentada por la Agrupación de Taxis de Valladolid a las entidades de carácter representativo que pudieran acceder al mismo.

La propuesta presentada por la Agrupación Radio Taxi se ha aceptado en lo relativo a la revisión de tarifas, que sólo afecta al precio del kilómetro recorrido, y se ha incorporado la petición de adelantar en una hora la aplicación de la tarifa 2 los sábados y días 24 y 31 de diciembre, para que comience a las 15.00 horas en lugar de a las 16.00.

La propuesta aprobada plantea, una actualización media ponderada, en total, del 2,6 por ciento, resultado del análisis de la estructura de costes e ingresos del servicio y con la referencia la tasa de variación anual estimada del IPCA, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

El único incremento se aplica en el precio del kilómetro, que en la tarifa 1 pasa de 1,21 a 1,29 euros, lo que supone un incremento lineal del 6,6 por ciento con respecto a los precios de 2026, y en el conjunto de la tarifa una subida del 1,6 por ciento.

De esta manera, en la tarifa 1, que se aplicará todos los días del año entre las 7.00 y las 23.00 horas, excepto en los supuestos en los que corresponda la tarifa 2, la bajada de bandera será 2 euros; la percepción mínima, de 4,10 euros; el precio por kilómetro, de 1,29 euros y la hora de parada, de 21,50 euros.

En la tarifa 2, que se aplica en horario nocturno (de 23.00 a 7.00 horas), domingos y festivos, periodos de fiestas locales de 15.00 a 23.00 horas, y sábados y días 24 y 31 de diciembre, de 16.00 a 23.00; el precio por kilómetro pasará de 1,54 a 1,62 euros, un incremento lineal del 5,2 por ciento y en el total de la tarifa 2 de un 1,3 por ciento.

Además, la bajada de bandera se mantiene en 2,75 euros; la percepción mínima, en 5,10 euros; y la hora de parada, en 29,50 euros.

Por su parte, el suplemento de bulto o maleta superior a 50 centímetros de lado se mantiene sin variaciones respecto a lo aprobado para el año 2026, con un coste de 70 céntimos.

Así, se han aprobado las tarifas del servicio de transporte público de viajeros en taxi en el municipio de Valladolid para el año 2027, de acuerdo con lo establecido en el informe del Servicio Municipal de Ocupación de la Vía Pública, y se ha elevado el acuerdo a la Comisión de Precios de Castilla y León, que tiene la competencia para la aprobación de precios autorizados para el servicio de transporte urbano de viajeros.