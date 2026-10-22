Aprobados 600.000 euros para la restauración de terrenos afectados por el incendio del Alberche-Tiétar

Archivo - Árboles quemados en el Jardín Botánico de La Adrada, a 1 de agosto de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha asegurado que el incendio forestal de Burgohondo e - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Medio Ambiente y Energía destinará 600.000 euros al proceso de restauración de los terrenos afectados por el incendio forestal del Alberche-Tiétar de este pasado verano que tuvo su origen en el municipio abulense de Burgohondo.

Estos trabajos se desarrollarán durante los próximos diez meses y consistirán, entre otros, en la reparación de infraestructuras, la creación de acolchado de astillas, el extendido de paja o la construcción de fajinas, albarradas y diques para reducir las escorrentías.

Los trabajos están recogidos en el acuerdo 135/2026 de 30 de julio para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2026 e incluyen también la construcción de charcas para dotar de suministro de agua y disponer de puntos de abastecimiento para la extinción de incendios; la instalación de pastizales para favorecer y acelerar la implantación de la cubierta vegetal; el clareo, clara, corta, desramado y tronzado de restos de madera, y el desbroce, preparación del terreno y posterior plantación de especies vegetales.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Mañueco, ha indicado que los objetivos que se persiguen son "múltiples" y ha destacado en concreto la recuperación de infraestructuras de interés general; la reducción del aporte de cenizas y arrastres; evitar la proliferación de procesos erosivos; la conservación del suelo y favorecer la regeneración natural de la flora.