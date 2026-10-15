Aránzazu Santiago y Raquel Dávila, "fuerza viva" del territorio leonés, reciben los Premios a la Mujer Rural 2026

La Diputación de León ha entregado los Premios a la Mujer Rural 2026 a Aránzazu Santiago y Raquel Dávila. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha entregado este jueves en el Cine FABA de Cacabelos los premios a la Mujer Rural 2026, que han obtenido Aránzazu Santiago Rodríguez y Raquel Dávila Alonso, "fuerza viva" que sostiene el presente y garantiza el futuro del territorio leonés.

El vicepresidente de la Diputación de León, Valentín Martínez, ha recordado durante el acto que en cada rincón de la geografía leonesa son las mujeres quienes han mantenido encendida la llama de la comunidad cuando soplaban vientos de abandono; quienes han convertido la jornada interminable en dignidad y el arraigo en un acto cotidiano de valentía.

Durante su discurso, Martínez también ha hecho hincapié en que la igualdad en el medio rural no es un "eslogan ideológico" ni una moda; es una "urgencia democrática" y una condición indispensable para que las explotaciones y los pueblos tengan relevo generacional.

Aránzazu Santiago, natural de Caboalles de Abajo, ha recibido el Premio a la Mujer Rural 2026 en la modalidad de Tradición y Desarrollo. En 2012 puso en marcha La Senda, un proyecto de turismo activo vinculado a la naturaleza, los animales y las actividades tradicionales. Además, se dedica a la cría de caballos de raza Hispano-Bretón y gestiona, desde 2020, la explotación ganadera familiar, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, Raquel Dávila ha recibido el Premio a la Mujer Rural 2026 en la modalidad de Innovación y Emprendimiento. Inició en 2019 Teleno Miel, un proyecto de apicultura profesional en Filiel, en la Maragatería, que ha pasado de quince a más de quinientas colmenas. Su actividad incluye nuevos productos derivados de la miel y la cera de abeja, así como la organización de la Feria de la Miel de Filiel.

El diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, ha destacado que reconocer públicamente a las mujeres rurales no es solamente un gesto de agradecimiento; también es una forma de dar visibilidad a su contribución y de recordar que el desarrollo de los pueblos no puede entenderse sin las mujeres.

UNA OPCIÓN "DE PRESENTE Y DE FUTURO"

Por todo ello, ha expresado que la Diputación de León pretende contribuir a ese reconocimiento con su apoyo a iniciativas que generan oportunidades, que fortalecen las comarcas y que demuestran que vivir y emprender en el medio rural es una opción "de presente y de futuro".

"Aránzazu y Raquel representan caminos diferentes, pero comparten algo esencial: las dos han apostado por su territorio, han convertido su esfuerzo en proyectos reales y contribuyen a generar oportunidades para quienes viven en él", ha recalcado Álvarez, que ha confiado en que el Premio Mujer Rural sirva a ambas para dar mayor visibilidad a sus trayectorias y para animar a muchas otras mujeres a emprender, innovar y construir el futuro de los pueblos leoneses.

Por su parte, la alcaldesa de Cacabelos y diputada de Desarrollo Rural, Irene González, ha puesto de manifiesto el orgullo del municipio por acoger esta celebración y ha recordado que el año pasado una de las mujeres premiadas fue Lucía Arroyo Álvarez, de Quilós, reconocida en la modalidad de Innovación y Emprendimiento en el Medio Rural. "Que hoy esta celebración llegue hasta nuestro municipio es, de alguna manera, una forma de continuar ese reconocimiento y de poner en valor a todas las mujeres de nuestros pueblos", ha sostenido.

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

González también ha agradecido el trabajo de las mujeres que han contribuido a sacar adelante a sus familias, negocios y pueblos, y ha destacado la labor de las asociaciones de mujeres. Del mismo modo, ha defendido la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural: "Vivir en un pueblo no puede significar tener menos oportunidades", ha afirmado y ha reclamado mejores condiciones para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales sin tener que abandonar sus municipios.

El vicepresidente de la Diputación para El Bierzo, Luis Alberto Arias; los diputados Javier Salgado, Emilio Martínez, Raúl Valcarce, Alfonso Arias y Fernando Prieto; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, además de otras autoridades locales y representantes de colectivos sociales de Cacabelos, han asistido a esta jornada de reconocimiento femenino.

El acto, en el que se han entregado los galardones elaborados por residentes del centro asistencial Cosamai, ha incluido la actuación musical de Zumbapalleiros, la participación del coro de la Asociación Cultural Ecos de Bérgida y una actuación de panderetas a cargo de la Escuela de Música Hermanos Sánchez Carralero, con el profesor Jorge Prada.

Además, se han proyectado dos vídeos, uno con fotografías antiguas de mujeres del municipio y otro protagonizado por las emprendedoras de Cacabelos Alba Fernández, Beatriz Figueroa, Mónica Barredo y Leticia Montes, a quienes se ha entregado un obsequio como reconocimiento a su contribución a la actividad económica y social del término municipal.