Aránzazu Santiago y Raquel Dávila, galardonadas con los Premios Diputación de León a la Mujer Rural 2026

Aránzazu Santiago, galardonada en la modalidad 'Tradición y el Desarrollo Rural' de los Premios Diputación de León a la Mujer Rural 2026. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aránzazu Santiago Rodríguez y Raquel Dávila Alonso han resultado ganadoras de los Premios Diputación de León a la Mujer Rural 2026, que reconocen cada año la trayectoria de mujeres que contribuyen al desarrollo económico, social y sostenible de los pueblos de la provincia.

El jurado ha seleccionado a ambas candidatas como vencedoras de las dos modalidades que componen estos galardones: 'Tradición y Desarrollo Rural' e 'Innovación y Emprendimiento en el Medio Rural'. El acto institucional de entrega de los premios se celebrará en esta ocasión en Cacabelos y, como en ediciones anteriores, el reconocimiento que recibirán las dos premiadas ha sido realizado por los usuarios y usuarias del centro ocupacional Cosamai.

Aránzazu Santiago ha sido premiada en la modalidad 'Tradición y el Desarrollo Rural'. Natural de Caboalles de Abajo, recibirá el galardón por su trayectoria vinculada al turismo activo, la ganadería y la conservación de las tradiciones de Laciana, según ha informado Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En 2012 puso en marcha La Senda, un proyecto de turismo activo que comenzó con cinco caballos y que actualmente ofrece rutas y experiencias relacionadas con la naturaleza, los animales y las actividades tradicionales. A esta actividad se suma la cría de caballos Hispano-Bretón y, desde 2020, la gestión de la explotación ganadera familiar, con alrededor de 60 cabezas entre vacas y caballos.

TURISMO, GANADERÍA Y NATURALEZA

Su proyecto combina turismo, ganadería y naturaleza; aprovecha los recursos del territorio y colabora con alojamientos rurales, empresas turísticas, el Ayuntamiento y centros educativos para divulgar la historia, el patrimonio ganadero y las posibilidades de desarrollo del valle de Laciana.

Por su parte, Raquel Dávila recogerá el premio en la modalidad 'Innovación y Emprendimiento en el Medio Rural' por su trayectoria al frente de Teleno Miel, proyecto de apicultura profesional que puso en marcha en 2019 en Filiel, en la Maragatería. Comenzó con 15 colmenas y actualmente supera las 500, distribuidas por distintos asentamientos del Teleno y la Maragatería.

INNOVACIÓN EN LA APICULTURA

Su proyecto apuesta por la innovación y la profesionalización de la apicultura, con nuevas variedades de miel, productos derivados de la cera de abeja y una marca vinculada al territorio que cuenta con el sello Productos de León. Además, ha impulsado la Feria de la Miel de Filiel, que ya ha celebrado cuatro ediciones y que contribuye a la promoción y dinamización de la comarca.

El jurado ha valorado especialmente su apuesta por emprender y permanecer en un pequeño municipio rural, la creación de actividad económica y su papel como referente femenino en un sector tradicionalmente masculinizado.