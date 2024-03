ARMH denuncia la intención de PP y Vox de "amordazar" a las víctimas del franquismo

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado la intención de los Grupos Parlamentarios PP y Vox de "amordazar" a las víctimas del franquismo y "lavar la cara a una dictadura", al tiempo que ha avanzado que irán a la Justicia si se acaba aprobando la Ley de la Concordia.

Así lo ha anunciado el presidente de la ARMH, Emilio Silva, minutos después de registrar un escrito en las Cortes dirigidos a todos los grupos parlamentarios en respuesta a la Proposición de Ley anunciada ayer por los portavoces 'popular' y de Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, respectivamente.

"Vox y el Partido Popular tratan de llamar concordia a una operación de blanqueo de la dictadura, utilizar un lenguaje permanente sobre la guerra civil y lo bélico en una comunidad autónoma donde las trincheras no cubrían ni el 0,2 por ciento del territorio porque lo que hubo en Castilla y León fue la conquista por parte de los golpistas en 1936 y el asesinato de miles de civiles como era mi abuelo, que no estaban cerca de ningún frente de guerra y que alguien decidió que no solo no debían existir sino que debían desaparecer. Esto es un insulto para familias como la mía y es incomprensible que se utilice un Parlamento autonómico en democracia para lavar la cara a una dictadura", ha argumentado.