Armisén defiende el periodismo "profesional y riguroso" ante la sobreinformación "no contrastada"

PALENCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha reivindicado el papel del periodismo profesional y responsable como un "servicio público indispensable" en un contexto de proliferación de mensajes sin verificar y de "sobreinformación no contrastada".

Armisén se ha expresado así durante la entrega de los los galardones de la trigésima edición del Premio de Periodismo Mariano del Mazo, que convoca la Diputación de Palencia y que han reconocido a cuatro trabajos periodísticos sobre cuestiones como los órganos ibéricos, los avances tecnológicos aplicados al campo, las nuevas especias de la fauna palentina y los servicios en el medio rural.

La presidenta de la Diputación destacado la labor de los profesionales de los medios locales para acercar la actualidad a los ciudadanos y contribuir a vertebrar el territorio provincial, a la vez que ha animado a los periodistas a seguir contando "sus historias, sus gentes y sus desafíos".

La periodista Ana María Herrero ha recogido el XXX Premio de Periodismo 'Mariano del por su trabajo radiofónico 'Los órganos ibéricos en Palencia. Sonidos que trascienden la historia', emitido en Onda Cero el 9 de diciembre de 2025. Asimismo, la convocatoria ha reconocido tres trabajos más.

En la modalidad de Prensa Escrita para el trabajo de Natalia Calle titulado 'La granja de 400 vacas de leche que se ordeña desde una tablet', publicado en 'El Economista' el 14 de marzo de 2025.

En Fotografía, el accésit recayó en César Manso por 'Liberación de linces ibéricos en el Cerrato palentino', distribuido por la Agencia France-Presse (AFP) el 29 de abril de 2025 y publicado posteriormente en distintos medios nacionales e internacionales.

Por último, el reconocimiento en la categoría de Televisión fue concedido conjuntamente a Ignacio Blanco, Lucía Ferrer y Sergio Marín por el trabajo 'Farmacias Rurales', emitido en La 8 Palencia Televisión el 18 de marzo de 2025.

El premio de periodismo Mariano del Mazo ha cumplido su trigésima edición como homenaje al trabajo periodístico y a la figura de Mariano del Mazo.

En esta convocatoria se presentaron un total de 29 trabajos, de los que 14 correspondieron a la modalidad de Prensa Escrita, siete a Fotografía, siete a Televisión y uno a Radio.

El certamen valora el interés, la originalidad, el desarrollo de los asuntos, la calidad literaria y creativa, así como la innovación en los formatos y las imágenes de los trabajos publicados durante 2025.

El galardón principal está dotado con 2.000 euros, mientras que los accésits tienen una dotación de 1.000 euros cada uno.