Arrimadas tiende la mano al PP pero critica que Casado haya "tirado la toalla" y esté "arrastrando los pies"

Actualizado 17/04/2019 22:00:15 CET

LEÓN, 17 (EUROPA PRESS)

La candidata al Congreso de los Diputados por Ciudadanos en Barcelona, Inés Arrimadas, ha reconocido este miércoles en León que le encantaría poder formar "un gobierno únicamente naranja" pero ha señalado que será necesario "pactar" y en esa tesitura se ha acercado a un PP, pese a criticar que esté "tirando la toalla y arrastrando los pies".

La candidata por Ciudadanos ha protagonizado en León la iniciativa 'Vamos de cañas con Inés Arrimadas' que se ha desarrollado en la Casa Botines de León donde ha contestado a las preguntas de los presentes y ha valorado los temas de actualidad con la mirada puesta en los comicios del 28 de abril.

Arrimadas ha criticado al líder del PP, pese a tenderle la mano anteriormente, y ha dicho de Pablo Casado que está más pendiente de "seguir presidiendo su formación que de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa", un objetivo en el que León también "será fundamental". En este sentido, ha reconocido que son unas elecciones "decisivas" para el futuro de España y ha instado a la ciudadanía a "luchar contra el nacionalismo y contra el pasado" que es el "peor problema" que tiene actualmente Europa a su juicio.

Además, ha reconocido que "hay que solventar el populismo" y en este sentido ha criticado a "un PSOE podemizado" que cuenta con "propuestas demenciales que pueden suponer "la ruina económica de este país" y que hay que contrarrestarlo "sumando" para lograr "servicios, oportunidades y derechos".

Siempre con el prisma de que la gente pueda quedarse en sus municipios y no tengan que marcharse fuera, ha vuelto a criticar a un PSOE que no puede definir la política económica de este país "le diga a Pablo Iglesias que decida" y ha señalado que los españoles "tienen que elegir ellos mismos, no Puigdemont o Torra".

Arrimadas ha calificado a Pedro Sánchez de "peligro público" al que solo le queda "ceder la competencia de la Justicia a Puigdemont y Torra", ya que a la formación socialista parece que no le importa si hay "igualdad de servicios, derechos u oportunidades" entre Castilla y León y Cataluña, ha ejemplificado.

Asimismo, ha reconocido que tras años de bipartidismo en España, desde 2017 PP y PSOE "ya no engañan a nadie" y ha recordado que por ese motivo Ciudadanos es el partido que gobierna "en la comunidad autónoma más poblada de España y va a ser el partido que gobierne este país".

En lo personal, Arrimadas ha recordado que antes de 2010 "nunca se había planteado participar en política" pero al ver lo que quería el nacionalismo pensó que no se podía "tolerar" y por eso llegó a Ciudadanos, "el único partido que garantiza la igualdad, vivan donde vivan".