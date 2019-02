Arrimadas no ve ningún problema en sumar gente como Clemente

Actualizado 25/02/2019 10:32:43 CET

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha rechazado que el desembarco de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, en la formación naranja suponga un problema para la formación liberal y ha asegurado que en el partido que lidera Albert Rivera no hay "dedazos".

"En nuestro partido hay primarias y la regeneración es eso. Al proyecto de Cs se está incorporando mucha gente, votantes del PSOE y PP y profesionales que saltan a la política, también gente que viene de otras formaciones", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Arrimadas ha insistido en que no ve ningún problema en sumar gente. "Esto no es una religión, si están preparados y limpios se puede sumar. Decidirán los afiliados, aquí no hay dedazos", ha recordado. "Hay gente valida en otros partidos que están saliendo porque no ven la regeneración", ha añadido a este respeto.

La expresidenta de las Cortes, que dejó su cargo institucional y las filas del PP el pasado jueves, presentará este lunes su candidatura a las Primarias de Ciudadanos en Castilla y León en una rueda del prensa en la que estará acompañada por el secretario general de la formación, José Manuel Villegas.