El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López, y el artista Antonio Pedrero. - EUROPA PRESS

ZAMORA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista zamorano Antonio Pedrero será protagonista de una exposición en Madrid entre los días 3 y 27 de septiembre. La muestra lleva por título 'Antonio Pedrero. Antológica. 1952-2026', está patrocinada por la Diputación de Zamora y se instalará en la Casa de Vacas, en el parque del Retiro, con más de un centenar de obras escogidas por el propio autor y su familia.

La muestra está patrocinada por la Diputación de Zamora en consideración con uno de sus "más ilustres alumnos becados", ha recordado el presidente en funciones y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, durante la presentación de la exposición. "Esta exposición es un homenaje a Antonio Pedrero, quien ingresó con solo catorce años en la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando", ha recordado el diputado.

La muestra está compuesta por una selección de obras de mediano y gran formato de aquellos años y de los que vendrían después, con variadas temáticas pero centrada en la provincia de Zamora, sus tradiciones y sus gentes, hilo conductor de toda la obra de Pedrero.

Las obras proceden de la colección particular del artista y de colecciones privadas de Zamora, Salamanca, Valladolid, León, Valencia o Granada, así como de fondos institucionales de la Junta de Castilla y León, Caja Rural de Zamora, Diputación de Zamora, Fundación Unicaja, Seminario Permanente Claudio Rodríguez o del Museo Etnográfico de Castilla y León. "Llevamos a Madrid lo mejor de nuestra tierra, de nuestra cultura, gracias a la visión que a lo largo de setenta años ha tenido Antonio Pedrero", ha subrayado De la Parte.

Por su parte, el pintor y escultor zamorano ha celebrado la "enorme satisfacción" por exponer en Madrid, a donde llega como "viejo matador" aunque, ha dicho, que hubiera preferido "estar de novillero en Las Ventas". Pedrero echa en esta exposición la vista atrás y destaca lo mejor de su vida artística, las obras que han inmortalizado Zamora "desde una visión universalista, no concebida de manera local, sino como parte de la universilidad".

La selección de obras ha supuesto un trabajo de treinta meses.