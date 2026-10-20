Astudillo acoge este domingo la última prueba puntuable del 'Palencia Trail Series' 2026 de la Diputación

PALENCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Astudillo acogerá este domingo, 25 de octubre, la tercera edición de su trail, una cita que pondrá el broche final al calendario de pruebas puntuables del 'Palencia Trail Series' 2026, el circuito de carreras de montaña organizado por la Diputación de Palencia.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Astudillo, junto con el club de Triatlón de la localidad, cuenta hasta el momento con más de 70 participantes inscritos, que podrán elegir entre dos modalidades.

Así, el Trail largo contará con un recorrido de 21,5 kilómetros y un desnivel positivo de 525 metros- puntuable para el circuito provincial- , mientras que el Trail corto tendrá una distancia de 11,5 kilómetros y 310 metros de desnivel positivo.

Esta última prueba servirá para determinar los ganadores de esta edición del Circuito, en la que, David Rueda, en categoría masculina llega con una ventaja que le coloca como virtual campeón, mientras que, en categoría femenina, las dos primeras clasificadas, Sandra María González Pedrosa y Rocío Domínguez Martín están separadas únicamente por un punto.

Ambas modalidades tomarán la salida a las 10:30 horas desde la Plaza de España de Astudillo y los recorridos discurrirán principalmente por senderos y caminos del entorno del municipio que permitirá a los participantes disfrutar del paisaje característico de la zona.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes, 23 de octubre, a través de la página web www.palenciadeporte.es.