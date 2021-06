AUDIO-Fernández manda "a esparragar" al PP tras décadas "ciscándose" en la CE y pide una solución política para Cataluña

PP consigue la votación por llamamiento público en la PNL contra los indultos y lamenta la "cobardía" de Tudanca y su "política frentista"

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha rememorado a José Antonio Labordeta y ha mandado "a esparragar" al Partido Popular por su "cinismo" con su PNL para rechazar el indulto de los políticos independentistas catalanes cuando, según sus palabras, llevan décadas "ciscándose" la Constitución Española y defecándose en la separación de poderes a lo que ha añadido que "han hecho de la corrupción una forma de gobierno".

Además, en la votación de la PNL del PP, que se ha llevado a cabo por el sistema de llamamiento público, el político de la formación morada, que ha sido uno de los primeros en pronunciarse, ha acompañado su rotundo 'no' con la frase: "Los felones y los traidores al pueblo español son ustedes", ante lo que ha tenido que ser llamado al orden dos veces por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que durante el debate también tuvo que recriminar a Marta Sanz, secretaria de la Mesa y compañera de partido, que sacase la bandera de España "que quemaron los sediciosos".

"Por España sí", han exclamado en sus votaciones tanto el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, como la de VOX, Fátima Pinacho, y Alba Priscila Bermejo, de Cs, mientras que el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha optado por no votar, como anunció en el debate, y ha permanecido callado en su escaño al ser nombrado.

En el caso de la bancada socialista, que ha rechazado en bloque la PNL del PP "por honestidad, el sentido común y por la convivencia y por responsabilidad y lealtad con España", el procurador Juan Luis Cepa ha respondido "sin miedo no" mientras que Fernando Pablos ha afirmado "por España no" y Rubén Illera ha espetado "no hay más chorrada que esta, no". "Por la concordia no", ha respondido por su parte Luis Ángel Fernández Bayón.

La PNL del grupo que preside Alfonso Fernández Mañueco es la primera contra los indultos a los políticos independentistas catalanes que se aprueba en un parlamento autonómico y ha asumido una enmienda 'in voce' de VOX en referencia a la nación como "la patria común e indivisible de todos los españoles".

Esta PNL ha salido adelante con 42 votos a favor --PP, Ciudadanos, Por Ávila y Vox-- y con 38 en contra --PSOE, Podemos-Equo y la no adscrita, María Montero--. En el texto, los 'populares' recuerdan que los condenados por sedición y por malversación de fondos públicos "no sólo no han mostrado arrepentimiento por los hechos que han cometido, sino que además han manifestado su intención de repetirlos".

"No voy a contestar al señor de Podemos porque se contesta él sólo", ha respondido el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien ha centrado su discurso en la posición del PSOE con una crítica expresa al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, por su "falta de gallardía y de coraje" al no haber intervenido en este debate y por su "política frentista" y "carente de escrúpulos" al posicionarse al lado de los intereses de Pedro Sánchez en su necesidad de dar cumplimiento a sus compromisos y de "sacrificar" los valores democráticos, el sentido común "y lo que haga falta" para permanecer en La Moncloa.

De la Hoz ha acusado a los socialistas de permitir hoy con su voto la pretensión del presidente del Gobierno de despenalizar el delito de sedición para que Carles Puigdemont vuelva a España "y se ría a la cara de todos los españoles" ante lo que ha recordado que en Democracia "hay límites que no se pueden traspasar".

Por su parte, tanto la secretaria del Grupo Socialista, Patricia Gómez, como Pablo Fernández, de Podemos, han coincidido en reconocer que el Cataluña hay un problema político, "causado en gran parte por las políticas incendiarias del PP", a los que se han referido además como "los pirómanos del conflicto social", y han reclamado una solución política, "por supuesto siempre dentro del marco constitucional", para la que los indultos pueden ser, a su juicio, "una herramienta" que permita desencallar la situación y dar pasos hacia el "necesario diálogo" en pro de la concordia y la convivencia. "Sólo cuando gobiernan ustedes España está en peligro", ha zanjado Gómez.

Ambos han criticado el "rostro pétreo y sin paragón" de los 'populares' a los que ha recordado que con sus gobiernos se han concedido 155 indultos a condenados por corrupción, a los que han añadido los indultos a torturadores y a personas vinculadas con el Terrorismo de Estado, 4.425 el Gobierno de José María Aznar --seis de cada diez por delitos de corrupción "siempre mirando por la familia" ha asegurado en concreto la socialista--, con 1.328 "de una sola tacada" por parte del ministro Ángel Acebes por petición del Papa.

"Señorías socialistas, entre la dignidad y mantenerse en el Gobierno, han elegido lo segundo y, al final, no tendrán ni dignidad ni Gobierno. Aunque dignidad ya les quedaba poco cuando apadrinaron a una tránsfuga para la moción de censura", ha sentenciado por su parte Marta Sanz que se ha dirigido a los procuradores socialistas que, según ha asegurado, le trasladan "en privado" su malestar por las acciones de Sánchez y el "seguidismo del señor Tudanca" para que votasen en conciencia "por la justicia, la igualdad y la defensa de todos los españoles".

"La verdad es que sólo le ha faltado a usted la cabra", le ha afeado Patricia Gómez quien ha reivindicado la "lealtad sin fisuras" de los socialistas con todos los gobiernos frente a una derecha a la que ha acusado de agitar ahora la bandera del odio y de la confrontación y de hacer suyo el postulado de "cuanto peor para todos mejor para nosotros".

Patricia Gómez, que ha recomendado a los 'populares' que se den "un repasito" a la Constitución Española, ha zanjado que al PP le da igual España. "Ustedes no tienen ningún interés en solucionar el conflicto catalán, porque su único interés es el de disputarse el espacio político con la ultraderecha", ha espetado Gómez que ha ironizado al respecto que la única duda era saber si la "derechita cobarde" iba a acudir "en vivo y en directo" a la Plaza de Colón o lo iba a hacer "en diferido y simulado", como ocurrirán con Alfonso Fernández Mañueco "que es muy de Cospedal", ha ironizado.

En su respuesta, De la Hoz ha parafraseado a Pedro Sánchez para recordar sus palabras en campaña electoral cuando defendió que el acatamiento de la sentencia suponía el cumplimiento íntegro de las penas de los políticos catalanes. "Simplemente esto echa por tierra todos sus falaces argumentos", ha sentenciado el portavoz del PP quien, para zanjar el debate en contra de los indultos, ha exclamado: "Ni revancha ni venganza, simplemente justicia (...) En Democracia las heridas se curan cuando quienes las han causado cumplen sus condenas, ni más ni menos".