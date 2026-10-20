Los autobuses dejarán de pasar por el Monasterio de las Huelgas de Burgos

Barriada durante su comparecencia tras el Consejo de Movilidad. - AYTO BURGOS

BURGOS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha anunciado este martes la supresión del paso de autobuses urbanos y turísticos por la zona del Real Monasterio de las Huelgas por lo que se habilitarán zonas alternativas para dar servicio a esta zona de la ciudad.

La medida está motivada por las obras de remodelación en la calle Alfonso VIII y el deterioro que estos vehículos de gran tonelaje provocan en el espacio, lo que afectará a las líneas urbanas 5, 7, 22, C1 y C2.

"El paso de los vehículos de transporte de estas características, devehículos urbanos o autobuses turísticos, degradan en gran parte el espacio, en este caso, de la zona de Alfonso VIII o la zona del monasterio de las Huelgas", ha explicado el concejal, que ha informado de los acuerdos alcanzado en el Consejo de Movilidad.

La intervención en Alfonso VIII, autorizada por Patrimonio Nacional, incluye la instalación de una losa de hormigón con mallado y una capa superior de árido lavado, un acabado cuyo pavimento se degrada con rapidez ante el tránsito continuado de transporte pesado.

Asimismo, Barriada ha apuntado que esta decisión responde a recomendaciones técnicas y a demandas del propio personal de conducción a lo que ha añadido que "no se vaya a dejar sin servicio toda esa zona, sino que se van a utilizar zonas alternativas" en las calles del entorno

Para suplir estas paradas, el Consistorio habilitará alternativas en las calles del entorno y el punto principal de embarque se trasladará a la calle Reina Leonor, en las inmediaciones del centro cívico de Las Huelgas.

Para adecuar esta nueva ubicación, se adaptará parte de la zona ajardinada mediante la colocación de una losa de cemento, actuación que requerirá la retirada de dos ejemplares arbolados de pequeño tamaño.

ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE TURÍSTICO.

En relación con los autobuses turísticos, la afluencia registrada de uno o dos vehículos diarios en los periodos de mayor actividad, se redirigirá hacia el entorno del Hospital Militar, a escasos metros del monumento de Las Huelgas.

La intención del Consistorio eses evitar la descarga de pasajeros e itinerarios directamente frente a la fachada del monasterio.

Con esta reordenación se elimina el itinerario en bucle que realizaban las líneas en el entorno del monasterio. Entre las paradas que quedarán fuera de servicio figuran las de Alfonso VIII, Monasterio de las Huelgas y Bernardino Obregón.

El Ayuntamiento ha publicado los nuevos recorridos y sus correspondientes planos explicativos en su página web y redes sociales.