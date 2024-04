Las autoescuelas de Segovia protestan contra la falta de examinadores y personal en la Jefatura de Tráfico

SEGOVIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Segovia (APAE) ha protestado este lunes en la capital segoviana contra la falta de examinadores y de personal administrativo en la Jefatura Provincial de Tráfico

La presidenta de APAE, Irene Herranz, ha explicado que la situación "es insostenible económicamente y moralmente para cualquier empresa". En concreto, la provincia cuenta con 21 autoescuelas que tienen una plantilla de dos o tres personas cada una.

En este sentido, ha recordado que el sector viene denunciando "desde diciembre" que la situación se iba a "agravar" a partir de abril, lo que finalmente ha ocurrido.

"Esto ya es un desastre total", ha advertido, para incidir en que las autoescuelas, empresas pequeñas, lo están "pasando muy mal" al no poder realizar exámenes por la falta de personas y examinadores en la Jefatura de Tráfico.

Según APAE, en la provincia de Segovia se están realizando cuatro o cinco exámenes mensuales. "Una autoescuela no se puede sostener con eso", ha aseverado Herranz.

En este contexto, Herranz ha sugerido que la Jefatura Provincial de Tráfico "cierre" el servicio para "forzar" a la Dirección General de Tráfico a "enviar" los examinadores necesarios y paliar así el colapso.

Según datos del 31 de marzo, en la provincia había 1.670 alumnos a la espera de que sus autoescuelas pudieran tener fechas en las que proponerles para su examen de conducir.

Al respecto, la presidenta de APAE ha avisado de que la situación provoca que mucha gente que necesita el carnet para trabajar, no puede conseguirlo, especialmente en el caso de permisos de conducir vehículos pesados.

"Se necesitan en toda la zona de Cuéllar, donde hay muchas empresas agroalimentarias, por ejemplo", ha señalado Herranz, quien ha incidido en que la provincia de Segovia es la que se enfrenta a una "peor situación" por la falta de personal pero esta también está afectando a Ávila.

Por último, ha pedido que la situación se corrija antes de julio, cuando se incrementa el número de clientes que desean sacar el permiso de conducir al llegar las vacaciones escolares.

"Los alumnos se quejan a las autoescuelas, que son quienes les han contratado el curso, pero queremos que sepan que no somos nosotros los que no podemos presentarles a examen, de nosotros no depende. La responsable es la DGT, que no dota del personal que se necesita", ha concluido.