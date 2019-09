Auvasa da a conocer la salida de su gerente con "acuerdo entre las partes" y sin que haya habido problemas

Publicado 06/09/2019 14:10:18 CET

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa municipal de autobuses de Valladolid ha dado cuenta este viernes de la decisión "con acuerdo entre las partes" de no prorrogar el contrato del director gerente de la entidad, Andrés Bernabé, sin que, como ha matizado el concejal Luis Vélez, se hayan producido "problemas".

En declaraciones a los medios de comunicación, el edil socialista ha explicado que en la reunión prevista para primera hora de la tarde de este viernes se iba a detallar la decisión "con acuerdo entre las dos partes" de no prorrogar el contrato de Bernabé.

Vélez ha enmarcado esta decisión en las "situaciones normales cuando hay cambio de mandato", ya que estas empresas municipales deben volver a firmar los contratos directivos, que pueden continuar o no.

De esta manera, ha apuntado, tanto Bernabé "en lo personal" como Auvasa como empresa comienzan una nueva etapa. En todo caso, Vélez ha manifestado su satisfacción con el trabajo que ha realizado el gerente en "todos los ámbitos", ya que ha habido avances "en personal, en materia laboral, estratégica y a medio plazo".

Así, el edil ha recordado que se ha llevado a cabo durante estos dos años y medio acciones de renovación de la flota, reordenación de líneas, implantación de nuevos títulos de viaje o el impulso a la nueva estación de repostaje de GNC. Por ello, Vélez ha concluido que contratar a Bernabé como gerente fue "una decisión acertada".

Aunque hay "cosas pendientes" y no se ha dado resolución a todos los problemas, Vélez ha matizado que "no se puede achacar la responsabilidad de todo" al trabajo de Bernabé. Además, ha recordado que "algunas cosas no son fáciles" y se "arrastran" de "mucho más atrás de los ultimos 2 ó 3 años".

Luis Vélez ha subrayado que la salida de Bernabé no se debe a un problema, y considera que ahora llega un momento "para que en la empresa haya un revulsivo" que permita introduicir "otro tipo de cuestiones".

Eso sí, aunque el concejal no ha confirmado la información apuntada por El Norte de Castilla de que Bernabé regresará a su puesto anterior en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, ha subrayado que todavía tiene trabajo en Valladolid, ya que le quedan "15 días" de contrato, y lo lleva a cabo "como si fuera el primer día".

En los próximos días, ha precisado el concejal, se detallará cómo se llevará a cabo el proceso de selección del sustituto.