Auxiliados los pasajeros de un bus que no podían salir tras volcar en Santa Marta al desvanecerse el conductor

SALAMANCA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de la Diputación, de Tráfico y efectivos sanitarios se han desplazado hasta la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes donde ha volcado un autobús tras desvanecerse el conductor y los pasajeros no pueden salir.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2, una llamada alertó, a las 11.28 horas, del vuelco de un autobús que cubre el recorrido entre Salamanca y Alba de Tormes, en la carretera de Alba, en la localidad de Santa Marta de Tormes, donde, al parecer, se ha desvanecido el conductor y el vehículo ha quedado volcado, lo que impide que los pasajeros puedan salir.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la policía local de Santa Marta de Tormes, Bomberos de la Diputación de Salamanca, a Tráfico de Salamanca y Sacyl, que están trabajando en el lugar. Los facultativos han atendido a dos personas, aunque ninguna de ellas presentaban heridas de gravedad.

El autobús ha quedado volcado en la cuneta, junto a la carretera, a la altura del Centro Comercial de Capuchinos, desde donde se ha reubicado y atendido a los viajeros.