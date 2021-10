Abascal ve en el PP una "fotocopia barata del discurso progre" y le reprocha el reparto de órganos con el PSOE

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el PP de Pablo Casado al que considera una "fotocopia barata del discurso progre", al tiempo que le ha afeado por servir de "salvavidas" al Gobierno "de la muerte" con la renovación de órganos constitucionales.

Así lo ha señalado durante un acto celebrado en Valladolid, donde ha querido comenzar su particular "reconquista" presentado la 'Agenda España', ante más de un millar de simpatizantes.

Al igual que hizo el pasado domingo en Madrid, el líder de Vox ha centrado su intervención con duras críticas hacia los 'populares' y su máximo responsable, Pablo Casado al que ha acusado de querer llegar a La Moncloa para dar trabajo a sus seguidores. "Para ellos, el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del PP", ha espetado.

Abascal ha recordado que hoy se cumplía el aniversario de la moción de censura que la formación presentó al Gobierno de Sánchez, una moción que "fracasó" por el "voto" del PP y donde Casado tuvo intervención "muchísimo más dura" con lo que representa Vox que con la que está teniendo con el PSOE en "estos momentos".

"Un PSOE al que ha tendido la mano en el peor momento, con el que se va a repartir las instituciones de espaldas a los intereses de los españoles. Con un PSOE que mientras pacta con el separatismo, el terrorismo y el comunismo se encuentra el aliento y las facilidades del PP", ha continuado.

Al hilo de este argumento, Abascal ha advertido de que el PP es una "fotocopia barata del discurso de los progres", al tiempo que ha afeado las contradicciones del partido. "Qué es el PP. El de Ayuso que crea en Madrid una oficina para defender el Español dónde no hay problemas, mientras Feijóo lo persigue; es el PP que defiende el concierto vasco, el PP que ha perseguido el español en Valencia o en Baleares, el PP que dice una cosa en un sitio y otra en otro. Es el PP que dice una cosa ayer y otra mañana", ha lamentado.

En este punto ha insistido en sus críticas a Casado al asegurar que la nueva versión que ha intentado crear en la convención de Valencia le ha durado tres días. "Ya está otra vez tendiendo la mano al Gobierno de la traición a España, al de la ruina y de la muerte cuando lo que tenía que hacer es mantener una distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha argumentado.

Además, Abascal cree que están más cerca de los socialistas que de lo que defiende Vox y "sus votantes" que han sido "maltratados y engañados". "Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que le han engañado, pero el primer engañado fui yo y por eso esto aquí, porque no he tenido un compromiso político para estar al servicio de unas siglas, sino para estar al servicio de unas ideas y de unos principios", ha continuado.

También se ha referido a las actas de las negociaciones con ETA publicadas por El Mundo para incidir en sus críticas a los 'populares'. "Hemos reprochado la negociación con ETA a Zapatero y que ha llevado al blanqueamiento de los terroristas en el Congreso, la negociación que ha permitido que hoy esos terroristas sean los que aprueben el PGE. Pero no podíamos imaginar que el PP le había dado la autorización a Zapatero para gobernar de esa manera", ha apuntado.

De ahí que haya advertido al líder de los 'populares' de que no puede contar con el apoyo seguro de Vox. "Igual se encuentra obligado a votarnos a nosotros", ha apuntado.

AGENDA ESPAÑA

Abascal ha continuado su intervención esbozando las líneas básicas de su 'Agenda ESPAÑA' con la que Vox se opone a la 'Agenda 2030' de Naciones Unidas y que se asienta en la "protección de los españoles, de la igualdad, de la soberanía, de la unidad nacional y en la esperanza y no en la desesperanza".

Ha sido en la 'Agenda 2030' donde Abascal ha continuando ahondando en las "similitudes" entre socialistas y 'populares'. "Es la agenda de comunistas, socialistas, progres y flojos", al considerarlo un ideario que "promueve la inmigración masiva, la ideología de género, la religión climática, un multiculturalismo fracasado y prohibir nuestra cultura arrancando raíces y silenciando la historia".

El "problema", ha continuado, es que no es una agenda de izquierda es que también la ha "abrazado" el PP, para cargar una vez más contra los 'populares' por convertirse en "salvavidas" de Sánchez cuando lo único que merece es el por pactar con "separatistas, comunistas y terroristas".

Por último, el líder de Vox se ha dirigido a los jóvenes para advertirles de que les quieren "sometidos" mediante "limosnas, porros o bonos para videojuegos". Todos estos cheques, los recién anunciados para gastar en cultura o el de vivienda, ha denunciado que se sufragan con el dinero que es "arrebatado" a sus padres con impuestos "injustos", ha avisado.

"No permitáis que arrebaten ni vuestra dignidad ni vuestro futuro. Despreciad sus migajas, echádselas a la cara, decidles que no queréis una vida de sumisión y la porquería de futuro al os quieren condenar --ha pedido--. Queréis lo mismo que vuestros padres, patria, libertad, futuro, trabajo, vivienda y familia", ha concluido.

CRÍTICAS A PUENTE Y A LA JUNTA

El acto también ha contado con la intervención del presidente del Comité Ejecutivo de Vox Valladolid y concejal del partido en el Ayuntamiento, Javier García Bartolomé, que ha criticado a Óscar Puente, alcalde "socialcuminista" por imponer "absurdas restricciones" a la circulación con el "pretexto" de un problema de contaminación que Valladolid, a su juicio, "no tiene"; que "persigue" al vehículo privado en una ciudad cuya principal industria es el automoción. "Contra su talibanismo económico nuestro sentido común", ha incidido.

Por su parte, el diputado nacional por Valladolid, Pablo Sáez, ha incidido en que la 'Agenda España' es el compromiso "presente y futuro" de Vox con España y los españoles y que supone una "esperanza" de quienes comparten la ilusión de una España "unida, solidaria y soberana".

Además, ha cargado contra el "fracaso de casi 37 años de gobierno 'popular'" en la Comunidad por lo que ha llamado a la movilización ciudadana para evitar que el "continuísmo" del PP lleve a Castilla y León a la "insignificancia".