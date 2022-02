Por Ávila advierte de que se solo se reunirá con el PP si Mañueco está presente

ÁVILA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La formación Por Ávila ha advertido de que solo se reunirá con el Partido Popular si es el candidato para presidir la Junta de Castilla y León y presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, quien acuda a dicha reunión al igual que ha hecho con otras formaciones políticas.

Así, y dentro de la ronda de contactos que el Partido Popular está manteniendo con las diferentes formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria para formar Gobierno en Castilla y León, desde Por Ávila han explicado que, si a dicha reunión no asiste Alfonso Fernández Mañueco, Por Ávila no acudirá a la reunión porque no quiere "ser más que nadie pero tampoco menos" y, además, lo consideraría "una falta de respeto hacia los abulenses".