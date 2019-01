El Ayuntamiento analizará en comisión el informe policial sobre Las Viudas, que niega el hostigamiento masivo

Publicado 21/01/2019 14:48:16 CET

Vélez da la "bienvenida" a Del Olmo a los barrios de la ciudad y recuerda que la Junta tiene "alguna responsabilidad"

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha explicado que esta semana se convocará una Comisión para analizar el informe policial sobre la intervención en el barrio de Las Viudas el pasado 30 de diciembre que, como ha recalcado el alcalde, Óscar Puente, muestra "una discrepancia muy evidente" con lo que difundió el Sindicato Profesional de Policías Municipales en la red social Twitter.

En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor vallisoletano ha añadido que le gustaría que en esa comisión comparezca también la jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja, para valorar el informe, del que "no se deduce lo que se hizo público" en relación a que no fueron "200 vecinos" los que rodearon a los agentes, sino entre diez y 15.

Luis Vélez ha explicado que se prevé convocar esta semana una Comisión de su área en la que analizar el informe, sus consecuencias y "clarificar la situación".

El primer edil, por su parte, ha incidido en que el informe, conocido hace unos días muestra "una discrepancia muy evidente" con la versión del sindicato policial, algo que el alcalde ha definido como "profundamente irresponsable" ya que considera que se generó una "alarma totalmente injustificada a tenor del informe".

Ese documento, según ha explicado Puente, toma como base los documentos oficiales de la noche del 30 de diciembre y ha tomado declaración "a todos los policías que intervinieron en el operativo", de cuyas explicaciones, al igual que de los documentos, "no se deduce nada parecido a lo que se narraba en aquel tuit".

A partir de ahí, ha precisado el alcalde, habrá que valorar "qué decisiones tomar".

Por su parte, Luis Vélez ha querido apelar a la responsabilidad "de todos, no solo el equipo de Gobierno, también los grupos de la oposición, los vecinos de Las Viudas y del 29 de octubre, la Policía Municipal y los sindicatos, para "no agravar la situación más de lo que es".

En su opinión, la situación "no es nueva y viene de hace años", por lo que aboga por "zanjar el asunto, pasar página" y poner medios para mejorar la situación social de estas barriadas, algo que, ha defendido, no depende "únicamente de criterios policiales, sino con una labor social y urbanística importante" en unas zonas en las que, ha advertido, "hay muchas familias honradas" que viven allí y que "no necesitan" que los partidos agraven el asunto.

VISITA DE PILAR DEL OLMO

Ante la visita que hará a Las Viudas este lunes la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad, Pilar del Olmo, Vélez ha querido darle la "bienvenida" a los barrios de la ciudad, y ha aseverado que el equipo de Gobierno ha hecho estas visitas "habitualmente, a veces con medios de comunicación, otras no" y ha considerado que a ellas "se puede acceder con normalidad", al igual que se puede pasear por toda la ciudad.

En opinión de Vélez, Pilar del Olmo se dará cuenta hoy "de que algunas de las cosas que dicen sus compañeros de partido no tienen nada que ver con la realidad".

Asimismo, ha considerado que el Partido Popular es "en gran parte responsable" de los problemas de convivencia que ha reconocido que se producen en Las Viudas, ya que ha recordado que han gobernado Valladolid durante 20 años y que "siguen en la Junta", por lo que entiende que "alguna responsabilidad tendrán en los problemas de ese entorno".