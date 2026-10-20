Ayuntamiento de Ávila acerca cortometrajes, jornadas de rol y batallas de rap a los jóvenes a través de talleres

ÁVILA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado para los más jóvenes una proyección y debate en torno al cortometraje 'El estudiante de Salamanca', así como jornadas de rol y una batalla de rap en el marco de las actividades juveniles que organiza dentro del programa Kedada 3.0.

Las directoras del corto El estudiante de Salamanca, Victoria G. Hidalgo y Judith Perrino, estarán el próximo 23 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Episcopio, para presentar este trabajo cinematográfico que acerca a la época actual el clásico de Espronceda. La entrada será libre hasta completar el aforo y, además de ver el corto, se podrá entablar un debate con las autoras.

Si el clásico de Espronceda regresa en torno a la fiesta de los difuntos, también lo hacen las jornadas Ludotenebrosas, un juego de rol que plantea el Consistorio en colaboración con El retorno del Rey Niño. Será el sábado 24 de octubre, de 10.30 a 14 horas, en La Casa de las Ideas, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Las plazas son limitadas y las inscripciones, gratuitas, pueden realizarse en retornoreynino@gmail.com En torno a la fiesta de Halloween, asimismo, el 30 de octubre, se podrá asistir a un taller dirigido a participantes de 10 a 15 años titulado 'Halloween crafts'.

Será en La Casa de las Ideas, a las 18 horas. Los días 6 y 13 de noviembre, para participantes de 10 a 15 años, en el espacio de Roboticole, habrá un taller de Minecraft de 20.15 a 22.15 horas. A través de esta herramienta, se podrán trabajar aspectos como trabajar en equipo, creatividad, empatía o pensamiento crítico. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 29 de octubre en la sede electrónica municipal o en el Espacio Joven.

Para los jóvenes de 10 a 14 años, en La Casa de las Ideas, el 7 de noviembre, se ha planteado un taller en el que los participantes podrán aprender a crear animales con abalorios. Será a partir de las 18 horas.

Y en este mismo espacio, para mayores de 18 años, los días 12 y 19 de noviembre, el Punto de Salud del programa Kedada 3.0 plantea un taller que lleva por título 'Amor conSentido', en el que se tratará qué se quiere y qué no en las relaciones, cómo poner límites y también se resolverán dudas que puedan tener los participantes.

La inscripción para esta actividad gratuita puede realizarse hasta el 6 de noviembre, bien en el Espacio Joven Alberto Pindado bien a través de la sede electrónica municipal (sede.avila.es). Con jóvenes de 15 a 18 años se trabajará, además, en una nueva edición del taller de gestión del tiempo, que se desarrollará los días 12 y 26 de noviembre en el Espacio Joven, a partir de las 18.30 horas.

En él, se ofrecerán herramientas para aprender hábitos que pueden afectar al rendimiento, redes sociales o a aprender a equilibrar estudio, vida social y descanso.

Las inscripciones, con carácter gratuito, pueden realizarse hasta el 6 de noviembre, en la sede electrónica o en el Espacio Joven. Hasta el 19 de noviembre estará abierto el plazo para presentar trabajos destinados a una batalla de rap que ha organizado el Ayuntamiento de Ávila.

Con el rechazo a la violencia de género y la promoción de la igualdad como temas, los participantes pueden enviar sus audios, de un máximo de 2 minutos de duración, a educadoresavila@gmail.com.

Las propuestas presentadas se publicarán en la cuenta de Instagram del Espacio Joven (EspacioJovenAvila) el 20 de noviembre y la que obtenga más likes hasta el 23 de noviembre será la ganadora, detalla la información.

Y la customización de chaquetas con la técnica de patchwork centrará una actividad para los más jóvenes el 21 de noviembre. Será en La Casa de las Ideas, a partir de las 18 horas, y las inscripciones pueden realizarse en el Espacio Joven Alberto Pindado o a través de la sede electrónica municipal hasta el 17 de noviembre.