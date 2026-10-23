El Ayuntamiento de Ávila celebrará Halloween con un pasaje del terror en Los Verdugo y pasacalles en barrios. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila incluirá en la programación de actividades con motivo de la festividad de Halloween un pasaje del terror en el palacio de Los Verdugo y diversas propuestas de ocio, concursos de disfraces y música en los barrios anexionados.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, y la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas, Silvia López, han sido las encargadas de dar a conocer los detalles de estas jornadas dirigidas especialmente al público joven.

Para la noche del 31 de octubre, el Consistorio abulense ha vuelto a apostar por la colaboración con Lúpulo Teatro y Ganapán Producciones para poner en marcha el pasaje del terror 'Arderéis en el infierno'. Esta experiencia inmersiva, ambientada en la caza de brujas e inspirada en la Inquisición, se dividirá en cinco espacios diferenciados -la llegada, los interrogatorios, la celda, la sentencia y el patio del fuego-, desarrollándose en pases de 10 minutos para grupos de 20 personas entre las 19.00 y la 1.00 horas.

De forma paralela, las actividades se han extendido este año a los barrios anexionados de la ciudad, donde la noche del 31 de octubre se ha dispuesto una ambientación especial con iluminación led, concursos de disfraces y actuaciones de DJ. Las inscripciones para el certamen de disfraces, que premiará la originalidad y caracterización en categorías infantil y juvenil, se formalizarán en cada uno de los barrios, mientras que las sesiones musicales llegarán a Bernuy Salinero, Urraca Miguel, Alamedilla del Berrocal, Aldea del Rey Niño y Narrillos de San Leonardo.

Asimismo, la entidad municipal ha articulado una agenda de actividades previas con el objetivo de fomentar alternativas de ocio y la participación juvenil antes de la jornada principal. Esta programación complementaria ha arrancado con la proyección del cortometraje 'El estudiante de Salamanca' en el Episcopio, con la asistencia de sus directoras, Victoria G. Hidalgo y Judith Perrino, ofreciendo una visión actualizada de la obra clásica de Espronceda.

Por último, la oferta se completará con las Jornadas de Rol 'Ludotenebrosas', organizadas junto al club El retorno del rey niño en La Casa de las Ideas, y con un taller de cocina terrorífica en Los fogones de Raúl. En esta última iniciativa, orientada a jóvenes de 10 a 18 años, los participantes aprenderán a elaborar galletas de jengibre y distintas recetas temáticas, requiriendo inscripción previa en el Espacio Joven Alberto Pindado o a través de la sede electrónica municipal.