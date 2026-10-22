Ayuntamiento de Ávila consigna más de un millón a la operación de asfaltado y al Plan de Aceras

ÁVILA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destina este año más de un millón de euros a intervenciones en la ciudad incluidas en la Operación Asfalto y el Plan de Aceras.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto técnico de las obras correspondientes a las aceras y espacios públicos urbanizados de la ciudad de Ávila y sus barrios anexionados que se va a ejecutar este año.

La entidad Obras y Suministros Cuadrado fue la adjudicataria de este contrato, en el precio de 247.750 euros, IVA incluido, y, en este caso, se intervendrá en una decena de espacios de la ciudad, como serán las calles Virgen María, Calderón de la Barca y Rufino Martín, así como en todos los barrios anexionados.

Además, se ha dado cuenta del decreto de aprobación del proyecto de ejecución del contrato de obras, incluyendo la redacción del proyecto y ejecución de las obras de mejora y conservación de las calzadas de las calles de la ciudad de Ávila y sus barrios anexionados, para la anualidad 2026, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Con un presupuesto de 767.326,73 euros, IVA incluido, la entidad Padecasa Obras y Servicios es la adjudicataria de estos trabajos que ya han comenzado y alcanzarán a una veintena de calles y espacios de la ciudad y los barrios anexionados.

En la capital abulense, estos puntos son: glorieta de la carretera de Burgohondo en confluencia con las calles Burgohondo, Abdalá el Rico y Alí Alfaquí; Bajada de la Losa; Virreina María Dávila, camino de acceso al Casino Flor de Rosa; zona de aparcamiento aledaño a la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva; calles Zaragoza, Alcázar y Rafaela de Antonio; avenida Juan Pablo II; calle San Juan de la Cruz hasta calle San Joaquín; calle Virgen de la Soterraña; ramal entre Ronda Vieja y glorieta de confluencia de avenida de Madrid con C/ Encarnación; calle Juan Aurelio Sánchez Tadeo con Camino de los Chopos; y calles Tordesillas y Vasco de Quiroga.

Asimismo, se contemplan actuaciones en todos los barrios anexionados y también trabajos de bacheo.

MEDIO AMBIENTE Y RESERVAS DE AGUA

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha autorizado la solicitud de una subvención convocada por la Fundación Biodiversidad F.S.P. para la renaturalización urbana e impulso de la infraestructura verde, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En el marco de esta subvención, el Ayuntamiento ha propuesto una intervención específica en el antiguo Tiro Pichón, contemplada de forma expresa en la Agenda Urbana de Ávila para recuperar ambientalmente este espacio.

La actuación incluiría la restauración ecológica del antiguo recinto de ocio para convertirlo en un biorrefugio climático y en un nodo de biodiversidad de la malla verde-azul de Ávila, con diversas intervenciones, como restauración de masas arboladas, creación de nuevos bosquetes de encinar-pinar o creación de itinerarios y estancias naturalizadas de uso público, entre otras.

El presupuesto de ejecución de las actuaciones asciende a un millón de euros, IVA incluido, debiendo asumir el Ayuntamiento de Ávila el 40 por ciento de la cofinanciación (400.000 euros).

Igualmente, en la reunión de este órgano de Gobierno, se ha informado de la declaración de desierto del contrato del servicio de explotación y mantenimiento del Punto Limpio del municipio de Ávila, que había salido a licitación con un precio base de 186.381,48 euros, IVA incluido, por un periodo de dos años.

El contrato incluía, entre otros aspectos, el mantenimiento de los horarios actuales, que suponen la apertura al público de las instalaciones todos los días de la semana: de lunes a viernes, de 09 a 19 horas; y sábados, domingos y festivos, de 09 a 14 horas.

En cuanto a las reservas de agua, los embalses de los que se abastece la capital abulense se encuentran al 31,4 por ciento de su capacidad total; esto es un 17,6 por ciento menos que hace un año en estas fechas y 1,6 puntos menos que la semana pasada.

El abastecimiento se mantiene desde los embalses de Serones y Becerril, así como desde los sondeos del parque de El Soto.