El Ayuntamiento de Ávila intervendrá con cerca de 700.000 euros en las fuentes ornamentales de la ciudad

ÁVILA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destinará cerca de 700.000 euros a acondicionar las fuentes ornamentales de la ciudad, con actuaciones que salen a licitación con plazos de ejecución entre cuatro y cinco meses.

Las actuaciones se centrarán, principalmente, en la Fuente de los Siete Caños (avda Juan Carlos I), la de los angelitos (parque de San Antonio), la de los donantes (confluencia de carretera de Burgohondo con N-403) y la del Tropicana (avda Juan Pablo II) y estarán financiadas con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León para 2026, tal como aprobó solicitar la Junta de Gobierno Local el pasado mes de marzo al Gobierno autonómico.

El pliego de actuaciones que sale ahora a licitación se divide en cuatro lotes, en función de la fuente principal en la que se va a intervenir, de modo que la intervención en la fuente de Los Siete Caños supondrá una inversión cercana a 350.000 euros, con el objetivo de subsanar las deficiencias presenta en la envolvente y revestimientos y en el sistema hidráulico y de bombeo.

A la fuente de los Angelitos, en el parque de San Antonio, se destinará un presupuesto de 100.000 euros, con el objetivo de intervenir en aspectos como filtraciones de agua por la pérdida de estanqueidad del vaso; ausencia de desagüe y atasco del colector, pintadas o degradación de los materiales.

La actuación requerirá reparaciones en la estructura e impermeabilización del vaso, renovación integral del sistema hidráulico y de filtración, y renovación de la instalación eléctrica y automatismos.

La remodelación de la fuente de los Donantes contará con un presupuesto de 180.000 euros, destinado a intervenir en las patologías estéticas y de mantenimiento que presenta, así como estructurales, de materiales y de funcionamiento.

Es por ello que se actuará en la reparación estructural e impermeabilización del vaso, la renovación integral del sistema hidráulico y de filtración y la renovación de la instalación eléctrica y automatismos.

N OT A de PR EN SA Ayuntamiento de Ávila Gabinete de Comunicación Plaza del Mercado Chico, 1 05001 - Ávila Tel.

920 354 040 prensa@ayuntavila.com www.avila.es Y también las actuaciones incluidas en este pliego que acaba de salir a licitación incluyen la remodelación de la fuente a la Tropicana, con una inversión cercana a 70.000 euros.

Esta instalación, que se encuentra integrada en el paseo principal del parque situado entre la avenida Juan Pablo II y la calle Juan de Yepes, presenta deficiencias en la estructura y la impermeabilización, además de deterioro en los revestimientos interiores y acabados y patologías en la red hidráulica e instalaciones.

Por ello, se va a realizar una reparación estructural y del vaso, además de renovar el sistema hidráulico y de filtración y de renovar la instalación eléctrica.

Asimismo, dentro de estas intervenciones, se han incluido, entre otros, trabajos para la remodelación de la fuente de boca existente junto al pabellón municipal de San Antonio, con un presupuesto de 40.000 euros, así como una actuación en la iluminación de la plaza del Teniente Arévalo, con una inversión, igualmente, de 40.000 euros.