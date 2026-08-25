El Ayuntamiento de Ávila pavimenta la calle Camino de Tornadizos con una inversión de 65.000 euros

El teniente de alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Juan Carlos Corbacho, junto con el concejal del Área de Servicios a la Ciudad, Javier Ajates, y el alcalde pedáneo de Bernuy Salinero, Rubén Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ejecuta los trabajos de pavimentación de la calle Camino de Tornadizos, en el barrio anexionado de Bernuy Salinero, con una inversión de cerca de 65.000 euros.

Los trabajos, que ha visitado el teniente de alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Juan Carlos Corbacho, junto con el concejal del Área de Servicios a la Ciudad, Javier Ajates, y el alcalde pedáneo de Bernuy Salinero, Rubén Sánchez, se han desarrollado en el último mes con el objetivo de pavimentar una calle que se encontraba con firme de tierra compactada.

La intervención, adjudicada a la entidad Castellano Leonesa de Medio Ambiente S. L., con un presupuesto de 64.722,5 euros, IVA incluido, se ha centrado en este espacio próximo al depósito del núcleo urbano.

Esta calle presentaba filtraciones de agua y, en época de lluvias, el agua mana del terreno, lo que provoca la presencia de balsas y hielo en la zona, según ha informado el Consistorio abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la actuación, que ha afectado a este calle, de una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, han consistido en la pavimentación de la calle y en la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como en la red eléctrica.

En esta zona, se ha procedido a la pavimentación del firme con pavimento de hormigón en masa, delimitada con bordillo de hormigón. Igualmente, se ha actuado en la calle La Fuente, para construir dos cunetas drenantes, a ambos lados de la calle, con el fin de recoger el agua que mana del terreno.