El Ayuntamiento de Ávila plantea un presupuesto de 72 millones para 2027, con cerca de 6 millones en inversiones

Presentación de los presupuesto de 2027 en el Ayuntamiento de Ávila. - PRENSA AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha presentado un proyecto de presupuestos para 2027 que asciende a 72,8 millones de euros, un 7,6% más que el vigente. Las cuentas apuestan por combinar inversión pública, servicios sociales y mantenimiento de los servicios básicos, con la mejora del alumbrado público como una de las grandes prioridades.

La idea central del presupuesto es hacer de Ávila una ciudad "más habitable y sostenible". Para ello, el Consistorio prioriza actuaciones que afectan directamente a la vida cotidiana: arreglo de calles y aceras, mejoras de parques, conservación de colegios, renovación de redes de agua y, sobre todo, una mejora en el alumbrado público de todo el municipio.

En este mismo sentido, el Ayuntamiento prevé destinar una cantidad importante al proyecto de renovación del alumbrado, considerado una de las demandas más extendidas entre los vecinos. El principal propósito es mejorar la eficiencia energética, la seguridad y la calidad de la iluminación en los barrios.

El presupuesto destina recursos relevantes a infraestructuras tanto educativas como deportivas. Entre los proyectos previstos están las mejoras a los colegios públicos dentro del Plan EDIL, la construcción del nuevo pabellón de la Ciudad Deportiva de la zona sur y la segunda fase de renovación de la conducción de agua desde Serones.

Otro de los ejes del presupuesto es la política social ya que, el área de Servicios Sociales, alcanza su mayor nivel histórico, con especial atención a las personas mayores, dependientes, la infancia y la conciliación familiar. La apuesta municipal se basa en mantener y ampliar los servicios como la ayuda al domicilio, los comedores sociales, la atención a la dependencia y los programas de prevención dirigidos a jóvenes.

El objetivo del Consistorio es que el crecimiento presupuestario no se ciña exclusivamente a obras, sino que, también proteja a los colectivos con mayores necesidades.

El proyecto se muestra como una balanza entre ingresos y gastos puesto que, el Ayuntamiento señala que puede sostener la financiación de las inversiones sin comprometer la estabilidad de las cuenta