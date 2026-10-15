El Ayuntamiento de Burgos adjudica la redacción del proyecto para remodelar la avenida del Arlanzón por 601.000 euros

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves la adjudicación, por 601.765,07 euros, del contrato de servicios para la redacción del proyecto de remodelación de la avenida del Arlanzón, en el tramo comprendido entre el puente Gasset y la plaza del Rey, según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

El contrato incluye, asimismo, la sustitución de las pasarelas de Villa Pilar y Santa Casilda, así como la elaboración de cuatro proyectos para pasarelas sobre el río Arlanzón, consistente en la sustitución de tres existentes y la construcción de una nueva, además de la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras.

El procedimiento se ha tramitado mediante un negociado sin publicidad al derivar del proyecto previo denominado 'Burgos Río', reajustado por el equipo de gobierno para atender a las actuaciones consideradas prioritarias.

La elaboración de los estudios técnicos contará con dos fases diferenciadas. En primer lugar, la empresa dispondrá de un plazo de cinco meses y medio para entregar el proyecto de remodelación de la avenida del Arlanzón y la sustitución de las estructuras de Villapilar y Santa Casilda.

Posteriormente, una vez entregado y revisado el primer documento, se abrirá un segundo periodo de siete meses y medio para la redacción de los cuatro proyectos de pasarelas sobre el cauce del Arlanzón.

Por su parte, los trabajos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud abarcarán un periodo estimado de 25 meses, plazo en el que el Consistorio prevé que se desarrolle la ejecución física de los trabajos tras las correspondientes fases de licitación y adjudicación de las obras.

Un EXPEDIENTE DE 2005

Por otro lado, la portavoz del equipo de Gobierno de Burgos ha avanzado que el Ayuntamiento recibirá la titularidad de tres locales comerciales y dos plazas de garaje, junto con un abono de 26.400 euros por parte de la entidad promotora, relativo al cumplimiento de los compromisos de la sociedad cooperativa San Bruno en el área de transformación de la antigua fábrica Flex. Se trata de un expediente que colea desde el año 2005 y que "ha quedado desbloqueado".

La Junta de Gobierno también ha aprobado este jueves la adjudicación de una de las parcelas municipales subastadas en el polígono industrial Villalonquéjar IV a la empresa Alpesa Desarrollo Corporativo por un importe total de 1.400.004 euros.

En materia urbanística, la sesión ha servido para constituir la mesa de contratación encargada de la enajenación, también mediante subasta pública, de un local comercial en la planta baja de la calle Siervas de Jesús.