Ayuntamiento de Burgos comprará dos casas para acabar con el realojo del poblado El Encuentro

Balllesteros durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves la adquisición de dos nuevas viviendas destinadas a incorporarse al Parque Municipal de Viviendas, tal y como ha informado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

Estas casas se han adquirido por 95.000 euros cada una y se destinarán al realojo de familias procedentes del poblad de El Encuentro, como ha explicado Ballesteros, quien ha indicado que en los próximos meses culminará el realojo de las familias que han estado viviendo todos estos años en el poblado, tras lo que se procederá "a la limpieza y desmantelamiento de aquellas viviendas que queden en El encuentro".

Las fincas adquiridas pasan a integrarse en el fondo de vivienda social del Ayuntamiento para atender tanto este programa como otras necesidades de exclusión residencial.

En este mismo ámbito, Andrea Ballesteros ha anunciado que en la Junta Local se adjudicado el procedimiento de concertación social para la prestación del programa municipal de realojo y vivienda social, denominado 'Revisbur' "para el acompañamiento social a personas y familias en riesgo de exclusión social".

Se ha adjudicado a la 'Fundación Lesmes' por cuatro años, "prorrogable a cuatro años más mediante prórrogas bianuales" y supondrá una aportación municipal de 400.086,24 euros anuales, según los datos aportados por la portavoz.

Asimismo, se ha aprobado el reconocimiento de crédito correspondiente a junio y julio de 2026 para la UTE Monforte - Javier de Miguel, encargada del mantenimiento de la flota de autobuses urbanos, saldando así las cantidades pendientes con la adjudicataria.

Y en materia de contratación, se ha convalidado la adjudicación del contrato de servicios artísticos de la Orquesta Panorama por su actuación durante las fiestas de San Pedro y San Pablo, el pasado 2 de julio de 2026. El trámite, que permite liberar el pago de 41.745 euros, responde a la subsanación del expediente administrativo de la intervención.

AUTOBUSES.

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la adenda y ratificación del acuerdo para la cesión temporal de 40 autobuses urbanos por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid como consecuencia del incendio que el pasado 20 de abril afectó a 39 autobuses.

El Consistorio de Madrid "generosamente" cedió gratuitamente cuarenta autibuses a la ciudad de Burgos para "que se pudiera volver a prestar el servicio en las condiciones adecuadas, que era la primera necesidad y la primera urgencia" del Ayuntamiento, como ha recordado la portavoz.

La cesión inicial se articuló de forma gratuita por un periodo de seis meses y cumplido este primer plazo, el nuevo documento amplía el préstamo durante nueve meses adicionales, tal como estaba previsto en las cláusulas del acuerdo original.

Además, Andrea Ballesteros ha indicado que se incluye la posibilidad de poder comprar, una vez finalice el plazo de nueve meses, dichosautobuses, y de "adquirir cada uno de ellos sin el IVA, que serían unos 15.150 euros la previsión de coste de cada uno".