Ayuntamiento de Burgos reduce la altura del 'Plantío' y los usos compatibles al 35%

Manso durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Burgos, Manuel Manso, ha explicado este lunes la modificación que el Consistorio propone en lo que tiene que ver con el PGOU en lo que tiene que ver con el campo de fútbol del Plantío, con una disminución de la altura prevista y una rebaja del 49 al 35 por ciento del aprovechamiento destinado a usos compatibles con el deportivo.

Manso ha apuntado que estas modificaciones responden a la "subsanación de deficiencias" solicitadas por la Junta por lo que desde el Consistorio se ha planteado reducir un metro la cota máxima del estadio tras estudiar una nueva disposición de la estructura de sustentación de las cubiertas.

Asimismo, se plantea rebajar de unos 25 a seis metros la altura del edificio previsto en la zona de La Corrala, donde se concentra íntegramente la disminución del aprovechamiento compatible con la actividad deportiva.

La propuesta inicial recogía un 49 por ciento de aprovechamiento para esos usos, a petición del Burgos Club de Fútbol, un porcentaje que el Consistorió trasladó a la Junta pero ahora se plantea una reducción al 35 por ciento, una cifra que tanto el club como el Ayuntamiento ven "suficientemente adecuada".

Al ser preguntado por los plazos estimados, José Manuel Manso no ha podido concretar fechas ya que hay que esperar a la aprobación definitiva por parte de la Junta, tras lo que el expediente deberá volver al Consejo de la Gerencia y llevarse al Pleno, para lo que se necesita "más de 14 votos a favor" ya que "no vale con que se abstengan otros grupos y como ha ocurrido en otras ocasiones", como lo ha explicado el concejal.

Por otro lado, se ha llevado al consejo de la Gerencia la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela en la que va el Centro Social de la Barriada de San Juan Bautista, que es "el primer paso para poder disponer del proyecto de ejecución", ha apuntado Manso.

Igualmente, se ha planteado la aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela destinada a la estación de servicio en el centro de transportes de la aduana (Cetabsa). La actuación, promovida

por la propia sociedad gestora, prevé la implantación de una estación de servicio y un tren de lavado para vehículos pesados.