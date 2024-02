Ayuntamiento y Junta no plantean disolver la SVAV, y piden otro estudio para "segunda opinión"

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han insistido este viernes en defender la necesidad para la ciudad de ejecutar un proyecto de soterramiento de las vías, y pese a que el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, les ha planteado decidir entre disolver la sociedad o apostar por la integración en superficie, han insistido en que no quieren esa primera opción.

Ambos representantes políticos del Partido Popular han participado este viernes en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad a la que ha asistido también el exalcalde y actual ministro socialista, quien posteriormente ha presentado un informe técnico de Adif del que determina que el soterramiento no es viable y que es poco más que "una entelequia".

Ante esa disyuntiva de integración o disolución que ha dejado sobre la mesa el ministro de Transportes, Carnero ha aseverado que el Ayuntamiento de Valladolid mientras él presida su Gobierno municipal "va a seguir apostando por el soterramiento. Y yo voy a seguir trabajando y luchando por ello".

Previamente, el consejero de Medio Ambiente había subrayado que hoy Óscar Puente ha "dejado muy claro que mientras él sea ministro no se va a proceder al soterramiento de las vías del tren en Valladolid con la participación del Ministerio de Transportes".

Lo que plantean la Junta y el Ayuntamiento es que la ciudad "merece un soterramiento" y que se deben asumir las variables de tiempo y coste, en las que consideran que se basa el informe de Adif y Puente para descartar el soterramiento, porque "si no se hubieran asumido esas dos variables, muchos grandes proyectos de modernidad de este país no se habrían hecho", como ha reflexionado el consejero.

De modo que ni el Ayuntamiento ni "detrás de él" la Junta de Castilla y León renuncian a que este proyecto sea realidad "lleve el tiempo que tenga que llevar y tenga el importe que tenga que tener" y consideran que tienen que participar todas las administraciones. De hecho, Carnero ha apuntado que "tiempos mejores vendrán".

A corto plazo, como han explicado el alcalde y Suárez-Quiñones, ambas administraciones reflexionarán sobre el estudio presentado este viernes y valorarán la oportunidad de pedir un nuevo estudio, el cual si no se lleva a cabo dentro de la Sociedad Alta Velocidad será asumido por el propio Ayuntamiento.

"Necesitamos una segunda opinión, si sirven términos médicos", ha explicado, pues entiende que el estudio presentado hoy es "de parte", de una entidad de un Ministerio que según asevera el alcalde "lo primero que es que no cree en los soterramientos", por ello da a entender que el administrador no está capacitado para hablar de algo en lo que no cree.

En cuanto a las cifras aportadas en el estudio, Carnero ha aseverado que no entra a valorarles y ha señalado la distancia que plantean con la cifra de "635 millones de euros" que el equipo de Gobierno obtiene de una estimación realizada hace unos años por el anterior equipo de Óscar Puente, actualizada. Además, ha mencionado que las "empresas que se dedican a soterrar tienen establecido las ratios de inversión en soterramientos" en un coste de 105 millones de euros por cada kilómetro a soterrar para triple vía --el proyecto de Valladolid contempla unos 6 kilómetros--.

Por otro lado, ha enfatizado que ni él ni el consejero quieren la disolución de la SVAV y recalca que es una palabra que no han empleado en momento alguno. "Si otros la quieren, allá ellos", ha puntualizado.

Así, ha precisado que la apuesta del equipo de Gobierno que preside es que en el marco del Convenio de 2017, que "hereda lo que se viene realizando desde hace 20 años" se siga trabajando y contemple el proyecto de soterramiento. Por eso considera que en este tema "se debe imponer el diálogo" y "tender puentes".

Suárez-Quiñones ha agradecido al ministro Puente que haya venido a Valladolid a "sentarse a hablar", aunque ha matizado, algo en lo que también ha insistido Carnero, que les habría gustado que el encuentro se produjera antes porque llevan "meses reclamando conversar".

SE APLAZA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

En el Consejo de Administración extraordinario de la SVAV celebrado este viernes no se ha aprobado el presupuesto de la entidad para 2024, que ya había quedado pendiente el pasado viernes ya que no contó con el apoyo de Ayuntamiento y Junta y se requiere una mayoría cualificada para sacarlo adelante.

Carnero ha confiado en que habrá "ocasión a futuro" para aprobarlo y que espera que sea "en más corto plazo que largo". En este sentido ha asegurado que el Ayuntamiento ha pedido que en el Presupuesto se incluya precisamente un estudio del soterramiento que haga "un tercero independiente, externo" al que "al menos, el soterramiento no le parezca mal".

CONCENTRACIÓN DE LA PLATAFORMA

A las 10.00 horas de este viernes, cuando estaba previsto el inicio de la reunión de la SVAV en la sede de la Delegación del Gobierno, se ha comenzado a concentrar frente a ella, en la plaza de la Cúpula del Milenio un grupo de integrantes de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid, para reivindicar el proyecto ante la presencia del ministro.

A la llegada de éste, puntual pues incluso lo ha hecho antes que Suárez-Quiñones y Jesús Julio Carnero, el grupo de manifestantes todavía era reducido, aunque poco después cuando ya eran cerca de 40 han elevado sus consignas en cánticos que podían ser escuchados en el interior de la Delegación.

Los integrantes de esta asociación han colocado pancartas en la zona situada frente a la Delegación con lemas como "No al muro, ¡Soterramiento ya!" o "El futuro de Valladolid no pasa por estar divido. El soterramiento es posible y viable".