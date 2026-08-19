El Ayuntamiento de León abre plazo para presentar propuestas para 22 talleres de Expojoven 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud, abre plazo de convocatoria de talleres para una nueva edición de Expojoven, una feria juvenil que en su 36 edición se celebrará el 21 de noviembre, que regresa con novedades y estrena ubicación en el Palacio de Exposiciones para dar protagonismo a las asociaciones juveniles del municipio.

Expojoven 2026 contará con diferentes espacios temáticos de idiomas, educación, turismo, ocio, cómic y libro juvenil en una extensa programación de talleres y actividades durante toda la feria, entre las que tendrán cabida exposiciones, muestras artísticas, proyecciones y conciertos.

Después de 36 años, Expojoven se ha consolidado como la mayor feria juvenil de Castilla y León, dentro de la cual se desarrollará, como es ya tradicional, la Feria del Asociacionismo Juvenil, Espacio Idioma, Feria del Cómic y del Libro Juvenil y Expo Activa -- Feria del Ocio y del Turismo Juvenil.

Para ultimar el programa de la feria, la Concejalía de Juventud ha abierto el plazo de presentación de propuestas para la realización de 22 talleres hasta el próximo 6 de septiembre, al objeto de que colectivos, entidades, empresas, autónomos, asociaciones y asociaciones juveniles puedan presentar sus proyectos para impartir talleres, exhibiciones y experiencias en Expojoven 2026.

Los 22 talleres ofertados son: taller- exhibición de radio, creación de contenido y videopodcast, maquillaje, showcooking y cata de dulces, showcooking y cata de kombucha, cocina de supervivencia, escritura creativa, pintura, exhibición lucha leonesa, defensa personal, primeros auxilios, recreación y atrezzo 'Urraca I y maceros' para photocall, teatralización 'Acto inaugural Urraca I de León y Antonio Gaudí se despiden de León', master class y cata de café ecológico, master class y cata de cervezas, cata de vino 0.0, catas de bebidas 0.0, elaboración de cócteles 0.0, exhibición de danza urbana, exhibición de skate, exhibición de hip hop y exhibición de break dance.

Asimismo, Expojoven también convoca el programa 'Talento novel cazurro', dirigido a grupos musicales y solistas de León con el objetivo de fomentar el talento musical más creativo y facilitarles la oportunidad de presentarse a la sociedad leonesa. Podrán participar aquellos jóvenes nacidos o residentes en el municipio de León y que tengan una edad comprendida entre 16 y 30 años.

'Talento novel cazurro' establece dos categorías. Por un lado, grupos nóveles de música con un mínimo de tres participantes; por otro, individual y dúos.

Expojoven financiará su primera actuación pública a cuatro grupos por categoría. La convocatoria abarca a todos los géneros musicales, desde la música clásica a rock, jazz y pop.

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 6 de septiembre. Más información en el Centro de Información Juvenil Leónjoven, Espacio Joven Vías (avenida Padre Isla 48. Teléfono 987 87 52 00) y en la página web https://leonjoven.net/tablon/.