El Ayuntamiento de León adjudica en 792.000 euros las obras de un nuevo aparcamiento en Padre Isla con 178 plazas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) - La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha adjudicado las obras de construcción de un nuevo espacio de intermodalidad y aparcamiento disuasorio en la avenida Padre Isla por un importe total de 792.131,2 euros (IVA incluido) con capacidad para 178 plazas.

La empresa adjudicataria, Excarbi SL, tendrá diez meses para la ejecución de los trabajos. Una vez finalizados, la capital leonesa contará con un espacio reurbanizado con capacidad para 156 plazas convencionales, ocho de máxima accesibilidad y catorce para motocicletas, además de áreas reservadas para bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Asimismo, en el contexto de la transición hacia la movilidad eléctrica, se dejarán acotadas seis plazas con la preinstalación de obra civil lista para sus futuros puntos de recarga, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La nueva infraestructura, ubicada entre la parroquia de San Isidro Labrador y el Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT), permitirá descongestionar el tráfico del centro de la ciudad al situarse en el perímetro exterior y conectar con itinerarios peatonales seguros hacia grandes equipamientos culturales, administrativos y comerciales como el Museo de Arte Contemporáneo de Casilla y León (Musac) o la calle Santos Ovejero.

COMPLEMENTO A LAS PEATONALIZACIONES

Este proyecto se enmarca dentro del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada 'León Norte. Fase I' (ERRP) y cuenta con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation EU y da respuesta directa a las necesidades del barrio de San Esteban y del entorno de León Norte para actuar como un complemento fundamental a las recientes peatonalizaciones e intervenciones de calmado de tráfico ejecutadas en la ciudad.

Más allá del estacionamiento, la actuación pone un especial énfasis en la sostenibilidad e integración paisajística. El Ayuntamiento de León habilitará una nueva zona verde periférica dotada de arbolado, césped, sistema de riego automático eficiente, mobiliario urbano y una fuente para consumo de agua potable.

Con la adjudicación de esta nueva infraestructura en la avenida Padre Isla, el Ayuntamiento de León pretende reforzar su estrategia integral para dotar a la capital leonesa de una sólida red de aparcamientos disuasorios gratuitos que favorezcan la intermodalidad y el uso del transporte público.

PLAZAS YA OPERATIVAS

Esta nueva actuación en Padre Isla se suma a las plazas ya operativas en la avenida de Asturias (235 plazas) y La Palomera (75 plazas), así como a las actualmente previstas en la obra adjudicada junto al Centro de Salud del Ejido (111 plazas) y la futura proyección en Vegamián (308 plazas).

En conjunto, la planificación municipal desde 2019 roza el millar de estacionamientos disuasorios proyectados en la ciudad, con una inversión global que supera los 5,7 millones de euros, a los que se añaden además las dos nuevas áreas para autocaravanas en La Palomera y La Granja (68 plazas en total), con lo que se pretende consolidar un modelo urbano sostenible que transforme radicalmente la ciudad.