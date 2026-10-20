El Ayuntamiento de León explora nuevas oportunidades de promoción turística en la VI Convención de Turespaña en Zaragoza

Imagen del centro de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León participa en la VI Convención de Turespaña que se celebra en Zaragoza, un encuentro profesional con el que el Consistorio, a través de la Concejalía de Turismo, busca fortalecer su posicionamiento en los mercados internacionales y mantener reuniones de trabajo con las Oficinas Españolas de Turismo para explorar nuevas oportunidades de promoción.

Durante la celebración de esta feria, que se celebra los días 20, 21 y 22 de octubre, la Concejalía de Turismo mantendrá encuentros y reuniones para avanzar en la estrategia de promoción turística de la ciudad y para reforzar su presencia en los mercados internacionales y consolidar las relaciones de colaboración con los principales prescriptores y agentes del sector.

La asistencia a este encuentro constituye una oportunidad para el intercambio de experiencias, así como para conocer las principales tendencias que marcarán la evolución del turismo y para establecer nuevas líneas de trabajo que contribuyan a mejorar la competitividad de León en un contexto turístico cada vez más globalizado, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Entre los principales objetivos de la Concejalía de Turismo destacan las reuniones de trabajo con las Oficinas Españolas de Turismo (OET), orientadas a reforzar la promoción internacional. Estos encuentros permitirán analizar oportunidades en los distintos mercados emisores, identificar posibles acciones promocionales y explorar vías de colaboración adaptadas a las características y al potencial turístico de León.

La VI Convención de Turespaña reúne a representantes institucionales y profesionales del sector para abordar los principales retos y oportunidades de la industria turística, compartir conocimiento y favorecer la cooperación entre los distintos actores implicados en la promoción de España como destino turístico.

En este contexto, la presencia de la ciudad de León reafirma la apuesta del Ayuntamiento de León en una promoción turística planificada, coordinada y orientada a resultados, con especial atención al fortalecimiento de su posicionamiento internacional y a la obtención de nuevas oportunidades de colaboración.