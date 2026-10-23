Ayuntamiento de León invertirá 430.000 euros en actuaciones en 22 emplazamientos para eliminar barreras arquitectónicas

Archivo - Barrio de La Palomera, donde el Ayuntamiento de León llevarán a cabo diferentes actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas, adaptar pasos de peatones y acondicionar los entornos. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha adjudicado en 430.000 euros un proyecto para actuar en 22 emplazamientos municipales para eliminar barreras arquitectónicas, adaptar pasos de peatones y acondicionar los entornos del Estadio Reino de León.

La adjudicación del contrato de obras para la mejora de la accesibilidad peatonal, viarios y espacios libres públicos ha sido adjudicada a la empresa Excarbi SL con un plazo de ejecución de doce meses.

Esta inversión, cofinanciada a través del Fondo de Cooperación Económica Local General, responde de forma directa a numerosas peticiones de la ciudadanía para garantizar la accesibilidad universal. La actuación, alineada con la 'Estrategia de Desarrollo Integrado Local y Plan de Acción de Agenda Urbana León 2030' (EDIL-PAAU), se extenderá por diferentes barrios de la capital.

En total se intervendrá en 22 localizaciones estratégicas mediante la adecuación de pasos de peatones, la instalación de pavimento podotáctil, el rebaje de bordillos, el ensanche de aceras en itinerarios escolares y el acondicionamiento de zonas peatonales de uso intensivo.

De este modo, la iniciativa refuerza los proyectos municipales para una movilidad sostenible, la conservación de la red viaria y el modelo que se despliega desde 2019, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El proyecto contempla un amplio paquete de obras distribuido por todo el término municipal para garantizar itinerarios peatonales continuos y accesibles. En el entorno de La Palomera continuará la adaptación de pasos de peatones en las calles Profesor Xaime Andrés y Dante, así como en sus conexiones con Escritora Eva González, Joaquín López Robles y Doctor Jacinto Sáez.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD VIAL

Igualmente, para reforzar la seguridad vial en zonas con un elevado tránsito de escolares, la calle Caitano Bardón contará con avances de acera a ambos lados que reducirán la longitud de cruce sobre la calzada, con nuevos sumideros y señalización, mientras que en la calle San Juan de Sahagún el proyecto contempla la ejecución de pasos de peatones elevados para calmar el tráfico y dar continuidad a la red ciclista y peatonal.

El Ayuntamiento de León acometerá labores de rebaje de bordillos y colocación de pavimento podotáctil adaptado a personas con visibilidad reducida o movilidad limitada en las calles José María Pereda, Virgen de Velilla, Brianda de Olivera, Obispo Panduro, Abad de Santullán, Plaza de San Lorenzo y la calle Santa Teresa.

Asimismo, estas obras permitirán rectificar y nivelar aceras para dar continuidad al tránsito peatonal en los accesos de las calles Jesús Alfredo Negro y Doctor Fernández Picón. En grandes vías como la avenida de La Serna, a la altura del Centro de Menores El Alba, adaptará el paso peatonal recientemente creado mediante nuevos rebajes y baldosas podotáctiles; mientras que en la calle San Pedro del Castro, frente al colegio Javier, ampliará el acerado y se instalará un nuevo paso en el Paseo del Parque.

En zonas estratégicas de alta densidad peatonal, como la calle Sancho el Gordo, eje que conecta las estaciones de autobuses y ferrocarril con los Juzgados, el Consistorio implantará un nuevo paso adaptado a la altura de Conde Saldaña, al tiempo que en la calle Fernando I con Séneca habilitará otro cruce tras la apertura de la Ronda Interior.

ENTORNO DEL ESTADIO REINO DE LEÓN

El plan de obras dedica también una atención especial a los espacios públicos y accesos del entorno del Estadio Municipal Reino de León y la avenida Ingeniero Sáenz de Miera. En esta área, se sustituirá la pavimentación de baldosa deteriorada por un nuevo suelo de adoquín con mayor capacidad de carga sobre la losa de hormigón.

Además, se delimitará y acondicionará la zona verde contigua al aparcamiento con loseta hidráulica, se estabilizará el talud sur mediante un acabado de piedra hormigonada de bajo mantenimiento que integrará las arquetados eléctricos y se creará un nuevo tramo de acera sobre la zona ajardinada adyacente para dar máxima continuidad y seguridad al flujo de peatones y aficionados con un nuevo paso de peatones.