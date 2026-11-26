Cartelería sobre el programa. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca oferta para la nueva edición del Programa Escolar de Esquí 576 plazas, de las que 540 están destinadas a escolares y 36 a responsables de grupo, distribuidas en 12 turnos que se desarrollarán entre el 15 de febrero y el 3 de marzo en la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla.

El objetivo del Ayuntamiento con este programa es "acercar a los escolares salmantinos la práctica de los deportes de invierno y fomentar hábitos de vida saludables a través de una actividad deportiva y educativa en contacto con la naturaleza".

El programa está dirigido a escolares nacidos entre los años 2013 y 2016 y matriculados durante el curso 2026-2027 en centros educativos de la capital salmantina. Cada turno contará con la participación de tres grupos completos de 15 escolares acompañados por un responsable, permitiendo que un total de 45 niños disfruten de esta experiencia en cada una de las jornadas programadas.

En caso de suspensión de las actividades por causas meteorológicas, el Ayuntamiento trabajará junto con la dirección de la estación para buscar nuevas fechas hasta el cierre de la temporada de esquí, tal y como han señalado desde el consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Los participantes podrán inscribirse en dos modalidades, según su experiencia previa: iniciación o perfeccionamiento. Durante los dos días de actividad recibirán un total de seis horas de formación impartidas por personal técnico especializado de la Escuela Bejarana de Esquí.

Además de las clases, la cuota, que se mantiene en 75 euros por participante, incluye el forfait con seguro médico, el alquiler completo del material necesario para la práctica del esquí (esquís, botas, bastones y casco), la comida en la estación durante los dos días y el transporte de ida y vuelta desde Salamanca.

Los centros educativos interesados podrán presentar sus solicitudes desde las 9.00 horas del viernes 27 de noviembre hasta las 14.00 horas del miércoles 16 de diciembre.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y firmadas por la dirección del centro escolar deberán registrarse a través del registro electrónico y remitirse posteriormente al Servicio de Deportes a través del correo electrónico deportes@aytosalamanca.es La adjudicación de plazas se realizará atendiendo a los criterios establecidos en la convocatoria y, en caso de que la demanda supere la oferta disponible en alguno de los turnos, se celebrará un sorteo público el día 21 de diciembre en el Pabellón Municipal de La Alamedilla.