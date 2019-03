El Ayuntamiento de Segovia aprueba los presupuestos de 2019 gracias a la abstención de Ciudadanos

Publicado 11/03/2019 20:01:57 CET

SEGOVIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abstención de Ciudadanos ha permitido la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia para 2019, después de que se incluyera en el mismo la terminación del edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial(CIDE) reclamado por la formación naranja.

La votación ha concluido con los doce votos a favor de los presupuestos 2019 de los concejales del PSOE y once votos en contra del resto de formaciones, a excepción de Ciudadanos cuyos dos representantes, se han abstenido.

Durante el debate, la alcaldesa, Clara Luquero, ha calificado los presupuestos como "los más participativos de la historia" del Ayuntamiento de Segovia. Entre las actuaciones previstas, Luquero ha destacado el nuevo servicio de transporte urbano, el nuevo servicio de limpieza y gestión de residuos o la finalización del edificio del CIDE que tendrá una dotación cercana a los 2,5 millones de euros, entre otras.

El presupuesto asciende a 65.277.922 euros, lo que supone un incremento de 2,84 por ciento con respecto al anterior, según la regidora, quien ha aprovechado para agradecer la colaboración de Ciudadanos en la aprobación de los presupuestos de 2019 y ha analizado los gastos e ingresos más destacados que se contemplan.

En cuanto a los ingresos, crecen un 11,23 por ciento los recibidos a través de impuestos directos, gracias a la previsión de aumento en la recaudación del Impuesto sobre venta de Inmuebles (plusvalía) correspondiente a ejercicios 2017 y 2018. Además, el nivel de endeudamiento estará "cerca de 30 puntos por debajo del límite legal permitido".

En cuanto a los gastos, la alcaldesa ha detallado las diferentes parcelas de inversión y ha destacado el porcentaje que indica que "el 77 por ciento del presupuesto municipal del año 2019 se dirige directamente a satisfacer las necesidades de los segovianos" en referencia a servicios públicos, programas y actividades y apoyo económico al tejido social.

En el tema de los presupuestos participativos, Luquero ha hecho mención a las actuaciones que se acometerán en los ascensores que se van a instalar en la calle Gascos --Vía Roma y en el barrio de San Millán--Paseo del Salón y que se prevé que tendrán un coste de 800.000 euros.

Otra partida de importancia son los cerca de 500.000 euros para la rehabilitación de la muralla en la zona del hospital de la Misericordia, que también depende de las subvenciones por parte del Ministerio de Fomento.

DEBATE

El concejal 'popular' José Antonio Miranda ha reprobado al PSOE la aprobación de presupuestos en estas fechas porque consideran que "se tienen que aprobar en septiembre o octubre, pero ni mucho menos en el mes de marzo", según el concejal.

También ha criticado la subida de impuestos y de tasas y ha acusado al gobierno municipal de "arrojar la toalla en cuanto a recuperación económica se refiere", al tiempo que ha destacado el "tasazo del agua" y ha recordado los "5,5 millones de euros" que ha supuesto su recaudación, una subida que en dos años "ha sido de un 54 porciento".

En cuanto al CIDE, Miranda ha asegurado "no" ver "lógica" la inauguración del CAT prevista para julio, "cuando esta corporación expira en mayo o junio".

Por otra parte, ha tildado el acuerdo con Ciudadanos de "muy mejorable" y ha indicado a la portavoz de este grupo, María José Orejana, que "han vuelto a engañarla" porque "les ha dado su abstención a cambio de humo".

En cuanto a los presupuestos participativos, el concejal ha calificado el proceso como "un fracaso" y ha señalado el dato de participación que "ha sido de un tres porciento de los segovianos", con lo que considera que "no es representativo".

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, ha reprochado al equipo de Gobierno que "no hace falta tanto teatro porque el acuerdo es muy similar al del año pasado" y ha recordado que los presupuestos se han aprobado en un pleno extraordinario porque "no llegaron a un acuerdo en enero".

También ha aprovechado para criticar la gestión económica del Grupo Socialista durante la legislatura por las "sentencias millonarias" que este ha tenido que acometer, lo que a juicio de Galindo, "han mermado la capacidad inversora".

El concejal de IU también ha aprovechado para criticar el "pacto de gobernabilidad" entre Ciudadanos y el PSOE y les ha acusado de que "planean excluir a los grupos de la información sobre las empresas que vana acudir al CAT (CIDE)". También ha criticado los presupuestos participativos de los que ha asegurado que "tienen muchas carencias" y "sin ningún proyecto". Por último ha recordado al Grupo Socialista que "cada vez están más alejados de los posicionamientos de IU".

María José García Orejana (Cs) ha recordado su negativa al "megaproyecto del CAT", pero también ha apuntado que tras una inversión total de 25 millones, "si lo dejamos ya no podríamos recuperar las inversiones anteriores".

Además ha asegurado que no existe un pacto de gobernabilidad con el PSOE y ha añadido que "no es lógico la cantidad de sentencias millonarias que han tenido que pagar todos los segovianos", pero desde la formación naranja creen que "es mejor para Segovia tener presupuestos que tenerlos prorrogados".

El concejal del grupo UPyD, Cosme Aranguren, ha recordado a la Corporación Municipal que "nos vamos a endeudar en 361.000 euros más", pese a que " se reduce el importe del préstamo" con respecto al ejercicio anterior.

También ha destacado que "no son unos presupuestos inversores, ni sociales, ni progresistas, porque no son nada ambiciosos" y ha acusado al equipo de Gobierno que encabeza Clara Luquero de no tener un proyecto para la ciudad.