Ayuntamiento de Segovia aprueba por unanimidad la moción que impulsa una mejora en el Servicio Municipal de Bomberos

SEGOVIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, por unanimidad de todos los grupos políticos, ha aprobado la moción de Podemos-Equo para introducir varias mejoras en el Servicio Municipal de Bomberos, si bien se ha modificado el texto inicial presentado por la formación morada con dos enmiendas.

"Se trata de un servicio crucial para garantizar la seguridad en situaciones de emergencia de los segovianos y segovianas y que lamentablemente, debido a los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos producidos por el cambio climático, va a ser aún más relevante", ha señalado el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Guillermo San Juan.

Esta moción tiene como objetivo principal "preparar el servicio de bomberos para hacer frente a fenómenos cada vez más habituales como inundaciones o incendios tan destructivos como el que ocurrió este verano en Ávila, garantizar que cuenta con recursos humanos adecuados, pero también la transparencia y el buen funcionamiento del servicio".

Desde la formación morada han mostrado su "agrado" ante la unanimidad de la votación, aunque en el debate de la moción tanto el viceportavoz primero de Ciudadanos, Francisco Javier García Crespo, como la concejal de Seguridad, Raquel de Frutos, han mostrado su "desacuerdo" con los datos proporcionados por la formación morada.

Ambos han manifestado que "en el servicio de bomberos de Segovia no hay un 20 por ciento de interinos si no un 9,8 por ciento" y que "no hay 40 efectivos si no 43 y existen dos vacantes para el puesto de sargento".

Por parte de los 'populares', éstos han planteado una enmienda que ha sido aceptada por parte de la formación morada para "realizar en un plazo razonable, no superior a seis meses, un nuevo estudio psicosocial para conocer el estado y opinión del personal y, una vez hecho, facilitar el resultado de los profesionales con el fin de poner en marcha las medidas de mejora que se consideren necesarias".

La otra enmienda ha sido una modificación del primer punto de la moción en el cual se insta a garantizar el cumplimiento de la planificación del personal del servicio municipal de bomberos que establece un mínimo de seis efectivos incluido el mando operativo. Además, se promoverá la actualización del seguro laboral de acuerdo a las condiciones y a los riesgos derivados de la profesión.

Gracias a la aprobación de la propuesta morada, el Ayuntamiento se compromete a aumentar el número de efectivos de la plantilla para garantizar la presencia mínima de seis efectivos en todos los turnos, cuestión que hasta el momento no siempre se cumple.

Además de esto, el Ayuntamiento pondrá en marcha un programa de formación y modernización para la plantilla que ponga a disposición del servicio los conocimientos técnicos y procedimientos más avanzados y eficientes, con especial atención a las nuevas incorporaciones, además de un órgano de participación con presencia de sindicatos y todos los grupos municipales para garantizar la transparencia en el funcionamiento del servicio de bomberos y evitar polémicas como las surgidas en los últimos años en torno a los procedimientos de acceso al cuerpo.

MOCIÓN DE PP

La moción realizada por el Grupo Municipal del PP para dotar de mayor transparencia y eficacia a la solicitud de ayudas de Fondos Europeos ha sido rechazada tras un empate en la primera y segunda votación, por lo que se ha tenido de hacer uso de el Voto de Calidad que pertenece a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, la cual ha votado en contra.

Todos los grupos municipales han mostrado que están de acuerdo con la iniciativa de "dotar de transparencia a la solicitud de ayudas de Fondos Europeos".

Sin embargo, las formaciones de PSOE, IU, Podemos-Equo y Ciudadanos se han mostrado en desacuerdo con el tercer punto en el que indica que "se devuelva la coordinación de la Agenda Urbana y Fondos Europeos a la concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto".

Estos grpos municipales han afirmado que "organizar las concejalías es potestad del equipo de gobierno".

La alcaldesa de Segovia ha afirmado que ese punto "roza la ilegalidad".

ACTUALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES

A su vez, se ha aprobado el dictamen relativo a la actualización de las retribuciones para el año 2022. Se incrementa un 2% los salarios de toda la plantilla municipal recogida en los Presupuestos Generales del Estado, algo que ha provocado debate entre los miembros del pleno es el aumento de los salarios de los concejales "liberados".

El grupo municipal de Podemos-Equo se ha abstenido en la votación porque "en una ciudad donde el salario medio no llega a 19.000 euros, que la alcaldesa y los concejales liberados, con sueldos superiores a los 60.000 y 50.000 euros, respectivamente, se suban los aún más los salarios nos parece estar fuera de la realidad".

"Lo que cobran los representantes públicos debe ser proporcional a la situación económica de las personas a las que representan", ha explicado el portavoz morado, Guillermo San Juan.

A su vez, Ciudadanos también se ha referido a esta temática afirmando que apoyan el dictamen, pero "no están de acuerdo" con el aumento de un dos por ciento al Equipo de Gobierno "por que no se lo merecen".