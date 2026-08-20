El Ayuntamiento de Segovia concede licencia para la construcción de la central de energía para la red de calor

SEGOVIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la concesión a Somacyl de la licencia de obras y ambiental para la construcción de la central de generación de energía térmica con biomasa para la red de calor sostenible en el Complejo Asistencial de Segovia.

La instalación se destina al abastecimiento de agua caliente y sanitaria al hospital universitario de Segovia y la escuela de enfermería, además de ser el punto de partida de la red de calor de la ciudad, lo que contempla una inversión que tiene un presupuesto de ejecución de 14,8 millones de euros.

Por otra parte, en materia de Urbanismo, se ha concedido la modificación de la licencia urbanística para permitir la reestructuración de un edificio para siete viviendas ubicado en la calle Pozuelo.

En la reunión del organismo se ha dado también el visto bueno al expediente de contratación para la adquisición de tres vehículos híbridos autorcargables para su incorporación al parque de la Policía Local, sustituyendo a otros vehículos más antiguos. El presupuesto base de licitación de este contrato es de 120.000 euros (IVA incluido).

En el Área de Servicio Sociales, se ha aprobado también el convenio de colaboración con la Asociación Cooperación Social Castilla y León para el desarrollo del programa 'Te acompañamos', destinado a combatir la soledad no deseada. En el mismo Área se ha dado el visto bueno a la finalización de la subrogación de una vivienda social.

Asimismo, el órgano de Gobierno ha aprobado la resolución de las propuestas admitidas en la convocatoria de subvenciones del programa 'Segovia Sí innova 2026' que gestiona el departamento de Desarrollo económico e innovación, con siete beneficiarios en total.

Por otra parte, se ha aceptado el reconocimiento de las obligaciones de las liquidaciones del consorcio provincial medioambiental relativas a Residuos Sólidos Urbanos y Tratamientos de enseres, por 351.056,31 euros y 34.591,98 euros, respectivamente.