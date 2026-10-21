Ayuntamiento de Segovia fija los servicios mínimos para la huelga de autobuses urbanos que comienzan el martes

SEGOVIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha fijado los servicios mínimos que regirán el transporte público urbano durante las 13 jornadas de la huelga convocada por los sindicatos CC.OO., UGT y SLT entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre.

La huelga ha sido convocada por los entes sindicales ante la falta de acuerdo en la negociación del nuevo convenio colectivo del sector del transporte urbano de viajeros por carretera de la provincia de Segovia.

Según ha informado el Consistorio, la resolución municipal busca compatibilizar el derecho de reivindicación de los trabajadores, recogido en la Constitución Española, con el mantenimiento de un servicio esencial para la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha precisado que el objetivo es garantizar, de manera especial, los desplazamientos a centros sanitarios, educativos y de trabajo, así como atender las necesidades de las personas que no disponen de alternativas de transporte.

Los paros parciales afectarán al servicio de autobuses en 13 jornadas y en diferentes franjas horarias a lo largo del mes de huelga.

El jueves 29 de octubre y los martes 3 y 17 y los lunes 9 y 23 de noviembre, las paradas se producirán de 6.00 a 9.30 y de 13.00 a 16.00 horas. El martes 27 de octubre, el miércoles 4 y el jueves 19 de noviembre, el transporte se verá afectado entre las 8.00 y las 11.30 horas y entre las 13.00 y las 16.00 horas.

El viernes 30 de octubre los paros serán de 8.00 a 12.00 y de 18.00 a 21.00 horas. El viernes 6 de noviembre se desarrollarán de 13.00 a 16.00 y de 18.00 a 21.00 horas, mientras que los viernes 13 y 27 de noviembre se aplicarán de 8.00 a 11.30 y de 18.00 a 21.00 horas. Por último, el jueves 26 de noviembre los paros tendrán lugar de 12.00 a 15.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

En cuanto a las líneas, el decreto municipal ha establecido medidas distintas, en función de la jornada de huelga y del recorrido afectado.

Las líneas 2 (San Lorenzo-Colón), 8 (Hontoria-Puente de Hierro-Colón), 9 (Puente de Hierro-Zamarramala) y 11 (Acueducto-Estación AVE) mantendrán sus horarios en todas las jornadas previstas.

La línea 12 (Estación de Autobuses-Estación AVE) también conservará su horario en la mayoría de las fechas, aunque el Ayuntamiento ha advertido de una posible reducción del servicio los días 6, 9 y 13 de noviembre.

La línea 7 (Centro Comercial-Colón) mantendrá sus horarios los días 3, 4, 6, 9, 13, 23 y 27 de noviembre, pero el resto de las jornadas podrá verse interrumpida durante las franjas de paro. La línea 10 (Plaza Mayor-Plaza Mayor), por su parte, podrá dejar de prestar servicio en los horarios afectados por la huelga.

Otras cinco líneas funcionarán con menos vehículos y, en consecuencia, con frecuencias de paso modificadas. Se trata de la 1 (San José-Colón), la 3 (El Carmen-Colón), la 4 (Carretera de Soria-Hospital General), la 5 (Nueva Segovia-Colón) y la 6 (Puente de Hierro-Paseo del Salón).

Según la jornada, las frecuencias podrán situarse en torno a los 30 minutos en las líneas 1 y 3; entre 15 y 30 minutos en las líneas 4 y 5, en función de los vehículos asignados, y en torno a los 40 minutos en la línea 6.

La línea 5, además, se prestará con un único vehículo y una frecuencia de 45 minutos los días 27 de octubre y 3, 4, 23 y 27 de noviembre.

PLANIFICAR DESPLAZAMIENTOS

El Ayuntamiento ha recomendado a los usuarios que tengan en cuenta las fechas y franjas horarias de los paros al planificar sus desplazamientos, especialmente en los trayectos relacionados con el trabajo, las citas médicas y los centros educativos.

Dado que la distribución de los servicios mínimos variará según el día, ha aconsejado consultar la información específica de cada jornada para saber qué líneas mantendrán sus horarios, cuáles circularán con frecuencias reducidas y cuáles podrían no prestar servicio durante las franjas afectadas.