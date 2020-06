El Ayuntamiento de Soria busca implicar a la sociedad contra la violencia machista con la campaña 'Estoy aquí'

SORIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha la iniciativa 'Estoy aquí', un símbolo que será busca implicar a la sociedad soriana en la lucha contra la violencia de género y que será visible en los locales que se quieran sumar a esta campaña.

La concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, y el diseñador del logo de la campaña, Alberto Crespo, han dado más detalles de esta iniciativa cuyo principal soporte es esta imagen que busca ser un faro tanto para las víctimas como para los agresores.

La concejal de Igualdad ha señalado que el objetivo de 'Estoy aquí' es que la ciudadanía de Soria dé el salto de la "sensibilización". "Somos muchos los que no queremos una sociedad machista, pretendemos que haya un posicionamiento y se visualice a través de este símbolo", ha indicado Gonzalo.

Gloria Gonzalo ha señalado que el objetivo es contar con diferentes colectivos y locales como bares, farmacias, empresas o todo el que se quiera sumar, para "ofrecerles una formación personalizada" y realizar un "protocolo" con el fin de que los locales que se comprometan "luzcan este símbolo".

"El símbolo nos dirá que estamos aquí, a las víctimas y también a los propios agresores", ha apuntado la concejal de Igualdad.

EL SÍMBOLO, RECONOCIBLE Y "COMO UN FARO"

El diseñador de este símbolo, Alberto Crespo, ha dado más detalles de su significado y de su creación. "La propuesta del Ayuntamiento era compleja pero tenía que funcionar de manera efectiva, como un símbolo reconocible que se viera rápidamente y que puesto en un establecimiento fuera como un faro, una especie de aviso, de señal roja de presencia", ha señalado el diseñador.

En cuanto al diseño, Crespo ha explicado que ha juntado "tres símbolos sacados de la iconografía japonesa" como son los iconos del whatsapp de los monos, que significan "no oigas el mal, no digas el mal y no veas el mal" para "darles la vuelta" y hacer "lo contrario de lo que dicen" que es "habla, mírame y escúchame".

"Vemos un ojo, para mirar, que a su vez es un bocadillo de comic para hablar e incluye una señal auditiva para promover la escucha, es un icono muy claro y sencillo, se ha hecho en diferentes versiones y es un punto de aviso como que aquí puedes contar con nosotros", ha detallado Crespo.